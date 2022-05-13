Мэрия изъяла восемь электросамокатов, припаркованных у Центрального парка в Новосибирске

Мэрия Новосибирска изъяла восемь электросамокатов кикшеринговых компаний Whoosh и Urent за несанкционированную парковку возле входа в Центральный парк. Как пояснили в муниципалитете, сервисы, ранее заключившие с властями соглашения о сотрудничестве, так и не оформили разрешения на парковочные места.

Городские власти изъяли два электросамоката компании Whoosh и шесть – сервиса Urent, рассказали на канале мэрии в Telegram 13 мая. В отношении организаций составлены административные протоколы за отсутствие оформления парковочных мест.

«Мы не получили обещанного оформления парковочных мест», – приводит муниципалитет слова начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталия Витухина.

По словам главы ведомства, компания Whoosh оформила 28 небольших парковочных мест в Октябрьском районе, а компания Urent подала заявки на 125 парковок, однако документы пока находятся в работе.

«Мы перешли к действиям, которые, как мы надеемся, сподвигнут наших партнёров всё-таки согласовать парковочные места и выйти на правовой уровень взаимодействия», — заключил Виталий Витухин.

По данным мэрии, представители сервиса Urent оказали противодействие городским властям – увозили транспортные средства, взяв их в аренду, и отказывались подписывать протокол о правонарушении. В результате сотрудникам муниципалитета пришлось привлечь правоохранителей.

Компания Urent прокомментировала ситуацию – представители сервиса считают действия властей неправомерными. Как рассказали в пресс-службе сервиса, организация уже получила предварительное разрешение на 118 парковочных площадок. Несмотря на то, что формально они находятся в процессе согласования, право на использование территорий, по мнению представителей компании, уже в силе, и сервис начал оплачивать аренду.

«Изъятие самокатов во время рейда компания «Юрент» считает неправомерным. Самокаты были изъяты с места, где парковка была изначально согласована администрацией района и департаментом архитектуры мэрии. Согласно документам, на время, отведённое для оплаты парковочных мест, земельные участки для парковок закреплены за заявителем (компанией «Юрент»). Механизм согласования парковок был изначально затянут со стороны мэрии, после утверждения ускоренной процедуры компания в установленные сроки подала документы (до 4 мая). До окончания процедуры согласования «Юрент» продолжает работу в рамках подписанного с мэрией соглашения о взаимодействии, которое соблюдается в полном объёме», — говорится в сообщении пресс-службы компании Urent.

По данным компании, всего Urent подал более 130 заявок на оформление парковочных мест. Кроме того, сервис заключил соглашения о размещении парковок с коммерческими компаниями. 114 точек проката появится на площадках компании «Отелит» и 54 – возле офисов компании МТС.

Напомним, в конце апреля мэрия Новосибирска обозначила крайний срок, после которого кикшеринговые самокаты начнут изымать за несоблюдение соглашения о пользовании городской землёй – 4 мая. О соответствующем намерении городские власти объявили в середине прошлого месяца.