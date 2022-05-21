Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области призвал ввести ПДД для электросамокатов

В Новосибирске продолжаются дискуссии о судьбе электросамокатов на улицах города. Конфликт между мэрией и кикшеринговыми компаниями перешел в горсовет, а в обсуждение включаются также и депутаты регионального парламента.

Ранее городские власти, недовольные отказом кикшеринговых компаний соблюдать законы, начали изымать электросамокаты с улиц города, после чего стали появляться сообщения о силовом противостоянии между сотрудниками кикшеринга и чиновниками мэрии. Это случилось после того, как мэрия начала приводить в исполнение свое обещание изымать с улиц самокаты, припаркованные в неправильных местах.

Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов, который ранее уже призывал мэрию Новосибирска полностью запретить электросамокаты в городе, в ходе заседания комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Совета депутатов Новосибирска 19 мая признал, что полностью запретить самокаты невозможно. Однако, по его мнению, этот вид транспорта нуждается в регулировании, как и все остальные.

При этом регулирование может коснуться как прокатных самокатов, так и частных, которые в настоящее время, как сообщили представители мэрии, не оборудованы программами контроля скорости и ограничения, запрещающего въезжать в определенные места.

По итогам совещания депутаты решили обратиться в мэрию с предложением создания рабочей группы, которая будет оперативно решать возникающие разногласия между мэрией и компаниями, сдающими самокаты в аренду, куда войдут все заинтересованные стороны.

Ранее, напомним, по данным соцопроса, проведенного компанией Superjob, свыше 50% жителей Новосибирска выступили за введение законодательных ограничений для вождения самокатов и электросамокатов. Не поддерживают ограничительные меры менее 25% новосибирцев.