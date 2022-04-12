Операторы кикшеринга ответили на претензии мэрии Новосибирска

12 апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе аппаратного совещания предъявил претензии к компаниям Urent и Whoosh в связи с несоблюдением ими договоренностей, порче элементов благоустройства и городского хозяйства. В компании Urent прокомментировали «Континенту Сибирь» претензии со стороны муниципалитета.

Как отметил 12 апреля заместитель начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Денис Колмаков, в отсутствии разрешений на использование земельных участков, получение которых являлось одним из обязательных условий соглашений, операторы кикшеринга определяли места парковок электросамокатов в любом удобном для себя и пользователей месте.

14 апреля городские власти намерены встретиться с представителями компаний и обозначить срок, в течение которого электросамокаты будет необходимо вывезти с мест без оформления.

Компания Urent в 2020 году, по данным Forbes, имела выручку около 800 млн рублей и 123 млн рублей прибыли. Основателем URent является бизнесмен Андрей Колесник

«Мы тесно взаимодействуем с мэрией Новосибирска и в ходе последнего совещания, в котором мы участвовали, представители администрации внесли ряд директив по согласованию работы сервиса, в том числе передачу в районные администрации перечень мест для согласования размещений парковок. Заявленные требования мы выполнили в установленные сроки. Сроки для завершения процедуры получения разрешений на парковки в соответствии с протоколом этого совещания не истекли», – отметили в пресс-службе Urent.

В компании также отметили, что в рамках кикшериновой модели бизнеса сервису необходимо большое количество виртуальных зон завершения аренды (парковок) там, где это удобно пользователям, поэтому в компании считают, что специальные конструкции для парковок будут тормозить развитие микромобильного транспорта. «При этом, мы готовы выполнять требования мэрии в части согласования ранее поданных парковок или обозначения парковочных мест визуально (например, разметкой на асфальте) и ожидаем, что мэрия рассмотрит наши предложения и поспособствует получению соответствующих разрешений при такой необходимости», – пояснили в пресс-службе Urent и выразили надежду, что мэрия пойдет навстречу операторам.

В управлении ГИБДД по Новосибирской области отметили «Континенту Сибирь», что в 2021 году было зарегистрировано 16 ДТП с участием самокатов. «Скорость передвижения электросамокатов регулируется самостоятельно севрисами шеринга с помощью утвержденных систем медленных зон», – отметили в ГИБДД. В Urent подтвердили эту информацию. «Шеринговые самокаты Urent в Новосибирске имеют ограничение скорости до 20 км/ч, а в отдельных зонах с высоким пешеходным трафиком снижают скорость до 15 км/ч», – пояснили в компании.