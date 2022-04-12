Новосибирские власти намерены изымать электросамокаты кикшеринговых компаний за нарушения правил

Новосибирские власти сообщают о несоблюдении кикшеринговыми компаниями договоренностей, порче элементов благоустройства и городского хозяйства. В администрации города объявили о проработке санкций в отношении компаний.

12 апреля в ходе аппаратного совещания мэра городские власти обсудили ситуацию, связанную с деятельностью кикшеринговых компаний. Аренда электросамокатов предоставляется в городе компаниями Whoosh и Urent — с ними городские власти заключили соглашения, которые, в частности, вводят ограничения по скорости движения самокатов и размещению парковок.

По словам заместителя начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Дениса Колмакова, кикшеринговые компании в 2021 году не исполнили в полной мере условия по соглашениям.

«В отсутствии разрешений на использование земельных участков, получение которых являлось одним из обязательных условий данных соглашений, операторы кикшеринга определяли места парковок электросамокатов в любом удобном для себя и пользователей месте», — сказал специалист.

Компания Whoosh была основана бывшими топ-менеджерами авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines) Дмитрием Чуйко, Егором Баяндиным, Олегом Журавлевым и Сергеем Лаврентьевым. Генеральным директором Whoosh является выпускник Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Дмитрий Чуйко. По данным «СПАРК», всего за 2021 год выручка Whoosh составила около 4,2 млрд рублей, прибыль – 1,8 млрд рублей.

Он уточнил, что повсеместные парковки электросамокатов «создали массу проблем и неудобств гражданам», брошенные в парковочных карманах самокаты сокращали возможности автовладельцев. Замечены случаи парковок самокатов у метро и остановок общественного транспорта, порчи элементов благоустройства и городского хозяйства.

Денис Колмаков отметил, что компании неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушения правил благоустройства территории города. В преддверии сезона с руководством организаций провели встречу, на которой были озвучены условия дальнейшей работы, а также указана возможность организации деятельности по прокату только на основании разрешений на использование земли под парковки.

В настоящий момент компания Whoosh получила 28 разрешений на организацию парковок — все они действуют в Октябрьском районе Новосибирска, когда компания Urent не оформляла подобные документы.

«Департамент готов оказывать содействие в законной деятельности кикшеринга, однако, если ситуация не изменится, мэрия будет вынуждена принять соответствующие меры», — сказал Колмаков, отметив, что городские власти прорабатывают механизм прекращения незаконного использования земли путем изъятия самокатов в рамках административного производства. Техника будет помещена на площадки временного хранения.

14 апреля городские власти намерены встретиться с представителями компаний и обозначить срок, в течение которого электросамокаты будет необходимо вывезти с мест без оформления. Специалист также отменил, что в мэрию поступили первые обращения граждан о неудобствах, которые вызывают парковки самокатов, а в СМИ — сведения о травматизме.

«Даю поручение проработать юридически возможности предъявления претензий в отношении компаний с тем, чтобы навести порядок. Занять принципиальную позицию, не ждать месяц, два, не ждать, пока «раскатятся». Они получили очень большую прибыль <…> Игнорирование интересов новосибирцев, горожан, тех, кто передвигается пешком, создание аварийных ситуаций — недопустимо», — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.