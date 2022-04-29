Власти Томска договорились о правилах передвижения электросамокатов с сервисом Whoosh

Администрация Томска и компания Whoosh, предоставляющая горожанам прокат электросамокатов, заключили соглашение, регламентирующее передвижение нового транспорта на территории города. Соответствующие изменения в правила благоустройства планируется утвердить в течение второго квартала.

Согласно документу, прокат электросамокатов будет разрешён на четырёх территориях. Скорость их передвижения здесь можно развивать до 20 км в час.

«Это микрорайон «Радонежский» — ул. Береговая, без возможности использования СИМ по ул. Трудовая; зона от пер. 1905 года, ул. К. Маркса, Речной вокзал, пр. Ленина до Губернаторского квартала, пр. Ленина до пл. Новособорная и далее до Лагерного сада, пр. Фрунзе, ул. Красноармейская до ул. Нахимова, ул. Нахимова, ул. Лыткина, территория стадиона Буревестник, нижняя терраса Лагерного сада; территория мкр. Академгородок без возможности выезда в направлении ул. Балтийская; территория Михайловской рощи», — проинформировали в городской администрации 29 апреля.

Компания Whoosh была основана бывшими топ-менеджерами авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines) Дмитрием Чуйко, Егором Баяндиным, Олегом Журавлевым и Сергеем Лаврентьевым. Генеральным директором Whoosh является выпускник Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Дмитрий Чуйко. По данным «СПАРК», всего за 2021 год выручка Whoosh составила около 4,2 млрд рублей, прибыль – 1,8 млрд рублей.

Ещё на нескольких участках скорость движения самокатов будет ограничена до 10 км в час — это Губернаторский квартал, площадь Новособорная, Белое озеро, Университетская роща, а также Буфф-сад. Также предусмотрены участки, где новый вид транспорта будет полностью запрещён – например, на верхней террасе Лагерного сада, на территории Городского сада, ряда небольших отрезков улиц Сибирская и Московском тракте.

Помимо этого, разработан правовой механизм эвакуации самовольно размещённых электросамокатов.

Проект соответствующих изменений в правила благоустройства уже подготовлен, его планируется внести в городскую Думу во втором квартале.

Соглашения с кикшеринговыми сервисами, действующими на территории города, также подписали власти Новосибирска, однако весной мэр Анатолий Локоть уличил компании в неисполнении оговоренных обязательств. Речь, в частности, шла о самовольной парковке средств передвижения. Градоначальник планирует изымать самокаты компаний за нарушение правил. Первый вице-спикер областного Заксобрания Андрей Панфёров предложил и вовсе запретить передвижение электросамокатов по Новосибирску. После этого компания Urent, ранее прокомментировавшая конфликт, заявила о планах по созданию 114 согласованных парковочных мест для кикшеринга.

Между тем власти Омска уже готовятся запретить прокат электросамокатов в центральной части города. В случае отказа действующего в регионе кикшерингового сервиса Whoosh покинуть Центральный округ власти грозятся принудительно отправить их самокаты на штрафстоянку в начале июня.