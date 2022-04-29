Кикшеринговый сервис создаст новые парковочные места для электросамокатов вместе с известным застройщиком

Одна из двух работающих в Новосибирске кикшеринговых компаний, Urent, планирует до июля создать в Новосибирске 114 новых парковочных мест для электросамокатов. Ранее городские власти предупредили об изъятии средств передвижения с несогласованных парковок после 4 мая.

Парковочные места будут созданы на торговых объектах девелоперской компании «Отелит», сообщили в пресс-службе застройщика 29 апреля. Их планируется оборудовать до июля, некоторые появятся уже с 6 мая.

Дополнительные зоны уже согласованы, на территории некоторых планируется установить специальные железные стойки для парковки.

«Это обеспечивает комфортную среду для жителей города, а для наших арендаторов на торговых объектах генерирует дополнительный трафик», — пояснили в компании.

Парковочные зоны для электросамокатов появятся в том числе по следующим адресам: улица Чистякова 7А, улица В. Высоцкого 45/1, Выборная улица 113,Выборная улица 122/3, Выборная улица 89/1, Новосибирская улица 25, Красный проспект 1, улица Нахимова 60, улица Станиславского 2/3, улица Пархоменко 21, улица Котовского 6, улица Блюхера 19, площадь Карла Маркса 3, Зыряновская улица 32/1.

Все новые парковочные места появятся в приложении Urent.

Напомним, в апреле новосибирские власти заявили о намерении изымать электросамокаты кикшеринговых компаний за нарушение правил. Кроме того, первый вице-спикер областного Заксобрания обратился к мэру Анатолию Локтю с предложением запретить в городе этот способ передвижения.

Ранее между мэрией Новосибирска и кикшеринговыми компаниями, работающими на территории города, — Urent и Whoosh – были заключены соглашения, регламентирующее передвижение электросамокатов (в июне 2021 года было заключено соглашение с компанией Urent, а в июле 2021 года — с компанией Whoosh). Однако, по мнению мэра, условия договорённостей представители сервисов не соблюдают. В компании Urent прокомментировали претензии градоначальника.

Борьбу с электросамокатами также начали в Омске, где решили исключить кикшеринг из Центрального городского округа.