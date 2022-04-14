Владельцев кикшеринговых пунктов выгоняют из центра Омска

Администрация Центрального округа Омска потребовала вывезти электросамокаты с территории муниципального образования. Средство передвижения власти квалифицировали как самовольно размещённое движимое имущество.

Распоряжение о вынесении кикшеринга за пределы Центрального округа Омска опубликовано на сайте мэрии города. Речь идёт о 35 пунктах проката компании Whoosh, работающей в регионе.

Как следует из документа, электросамокаты должны быть добровольно вынесены с территории округа до 22 апреля. В случае отказа такая мера будет принята принудительно с 25 апреля по 9 июня – транспортные средства отправят на штрафстоянку.

«При этом организация, чтобы получить обратно электросамокаты, должна будет оплатить стоимость неосновательного обогащения за незаконное использование муниципальных земельных участков, затраты, понесенные на принудительную эвакуацию, а также стоимость времени, в течение которого транспортные средства хранились на штрафстоянке», — сообщили в мэрии Омска.

Компания Whoosh была основана бывшими топ-менеджерами авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines) Дмитрием Чуйко, Егором Баяндиным, Олегом Журавлевым и Сергеем Лаврентьевым. Генеральным директором Whoosh является выпускник Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Дмитрий Чуйко. По данным «СПАРК», всего за 2021 год выручка Whoosh составила около 4,2 млрд рублей, прибыль – 1,8 млрд рублей.

По неофициальным данным, аналогичное решение приняли также власти Советского округа, однако документально оно пока не подтверждено.

Как утверждают в мэрии Омска, стоянки электросамокатов могут размещаться на территории города только после выдачи соответствующего разрешения от администрации, причём за плату.

«На сегодняшний день соглашения между администрацией города Омска и данной организацией, либо иных документов, разрешающих осуществлять деятельность на муниципальной земле, отсутствуют. Следовательно, размещение электросамокатов на территории города Омска является незаконным», — сообщили в муниципалитете информагентству ТАСС.

В свою очередь, в пресс-службе компании Whoosh сообщают, что принудительная эвакуация электросамокатов будет расценена как противоправные действия. Представители сервиса отметили, что российское законодательство не предусматривает необходимости согласования кикшеринговой деятельности с органами государственной и муниципальной власти. По словам предпринимателей, в своём время они предложили администрации подписать соглашение, однако получили отказ. При этом требований по оплате аренды земли муниципалитет им официально не предъявлял.

Напомним, на этой неделе мэрия Новосибирска предъявила претензии действующим в городе кикшеринговым компаниям Urent и Whoosh. Недовольство властей касалось неисполнения условий ранее заключённой договорённости (с компанией Urent мэрия подписала соглашение в июне, а с Whoosh — в июле). Речь, в частности, шла о самовольной парковке средств передвижения. Представителей сервиса также обвинили в порче элементов благоустройства и городского хозяйства, нанесённой электросамокатами. Как заявил мэр Анатолий Локоть, муниципалитет намерен применить санкции к компаниям. В компании Urent это прокомментировали.