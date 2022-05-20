Более 50% жителей Новосибирска высказались за введение ограничений для самокатов

Свыше 50% жителей Новосибирска выступают за введение законодательных ограничений для вождения самокатов и электросамокатов. Не поддерживают ограничительные меры менее 25% новосибирцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob. Согласно данным сервиса, за введение законодательных ограничений для вождения самокатов и электросамокатов выступают 53% опрошенных жителей Новосибирска.

«Электросамокаты опасны для окружающих, на них носятся с большой скоростью и по дорогам, и по тротуарам», — приводит SuperJob один из ответов респондентов.

Против введения ограничительных мер в отношении указанных транспортных средств высказались 24% новосибирцев, принявших участие в опросе. Свою позицию они аргументируют тем, что, в частности, самокаты и электросамокаты являются экологически чистым транспортом.

«Нужно создавать комфортную среду — отдельные дорожки, желательно с ограждениями», — указано в сообщении об исследовании.

Отмечается, что число новосибирцев, поддерживающих введение ограничений, практически не отличается среди мужчин и женщин, а также граждан различных возрастов.

Как сообщает пресс-служба SuperJob, поводом для проведения опроса стало то, что Минпромторг РФ объявил о планах по разработке ГОСТа с требованиями к безопасности электросамокатов. По данным РИА Новости, речь идет, в частности, о требованиях к наличию тормозных систем, звуковых сигналов, максимальной скорости движения транспорта и другое. Стандарт планируется распространить на электросамокаты, моноколесы и гироскутеры — электрические средства индивидуальной мобильности.

Согласно данным общероссийского опроса сервиса SuperJob, за введение ограничений для водителей самокатов и электросамокатов выступили 55% респондентов, против — 23% опрошенных жителей страны. Опрос был проведен с 13 по 17 мая во всех округах России среди 1 600 экономически активных респондентов старше 18 лет.

«За год количество сторонников регулирования передвижения самокатов и электросамокатов выросло на шесть процентных пунктов», — указано в сообщении.

Так, если в 2022 году 55% опрошенных выступили за введение ограничений, то в 2021 году поддержали указанные меры 49% респондентов.