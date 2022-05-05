Мэр Новосибирска пообещал решить проблему с вывозом мусора к 9 мая

Вывезти мусор в Октябрьском и Дзержинском районах Новосибирска, где, по данным властей, остаётся проблема с избавлением от коммунальных отходов, предполагается к 9 мая. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на пресс-конференции 5 мая.

Специалисты МУП «Спецавтохозяйство» начали вывозить мусор в Октябрьском и Дзержинском районах Новосибирска – накануне в министерстве ЖКХ и энергетики региона сообщали, что на этих территориях ещё остаются признаки «мусорного коллапса».

Как рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на онлайн-встрече с журналистами 5 мая, вывезти мусор из «проблемных» районов предполагается к 9 мая.

«Задача к праздникам, к 9 мая, полностью решить эту проблему. Нагрузка очень серьезная легла на МУП «САХ», но тем самым мы помогли региональному оператору, чтобы город не окунулся в «мусорный коллапс» с головой», — отметил мэр.

Напомним, в конце апреля компания по транспортировке ТКО «ЭкоТранс-Н» объявила о забастовке, сославшись на нарушение условий трудового договора, в результате чего вывоз мусора на территории региона остановился. В связи с этим в Новосибирской области был объявлен режим повышенной готовности. 29 апреля депутаты новосибирского Заксобрания заявили о намерении потребовать от областного правительства расторжения соглашения с региональным оператором по обращению с отходами, ООО «Экология-Новосибирск». В свою очередь, на пресс-конференции 5 мая губернатор Андрей Травников предложил отложить соответствующее решение до стабилизации ситуации.