Как заверил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, проблемы с вывозом мусора, с которыми столкнулся Новосибирск на минувшей неделе, не связан с нарушением условий труда, а представляет собой обычный конфликт двух коммерческих компаний. Губернатор Андрей Травников в ответ потребовал решать конфликты между собой, а не включать в него граждан и предприятия области.

По данным минЖКХ, обращения по поводу невывоза мусора начались 20 апреля, в основном, по четырем районам города: Заельцовском, Октябрьском, Железнодорожном и Дзержинском. И если 20 апреля было получено 38 таких обращений, то 22 – уже 107. В свою очередь, операторы мусорных полигонов отметили падение завода ТКО на прошлой неделе примерно на 20%.

В чем причина?

Генеральный директор компании «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова официально подтвердила, что с 19 апреля четыре городских района не вывозили мусор вообще – это 4100 площадок из 8400. «На текущий момент в трех районах из четырех ситуация нормализовалась, в течение дня разберемся с последним оставшимся районом – Октябрьским», – сообщила она.

Министерство ЖКХ также отметило, что локальные проблемы с невывозом по-прежнему сохраняются в Заельцовском и Железнодорожном районах Новосибирска, а также в пригородах. «Да, ситуация на выходных стала лучше, ситуация стабилизировалась, но проблема до сих пор не решена до конца», – прокомментировал мэр города Обь Павел Буковинин.

Причиной конфликта, по словам гендиректора «Экологии-Новосибирск», стало то, что 19 апреля на работу не вышли работники ООО «ЭкоТранс-Н», водители мусоровозов и операторы, обслуживавшие правобережные районы Новосибирска.

«Мы наблюдали за началом конфликта, он не связан с какими-то условиями работы. Мы имеем дело с конфликтом двух коммерческих организаций, владеющих и управляющих транспортными средствами. И я считаю, что он и должен разрешаться в этой плоскости – прокомментировал Денис Архипов. Он отметил также, что часть водителей, участвовавших в забастовке, уже вернулись к работе.

Лариса Анисимова добавила, что забастовка все еще продолжается и в ней участвует 221 человек, из которых 167 составляют водители и операторы. Примечательно, что 19 на сайте компании появилось объявление о приеме на работу новых сотрудников на эти специальности.

Как решили?

На выходных, по ее словам, ситуацию удалось изменить. После того, как мэр Анатолий Локоть объявил в Новосибирске режим повышенной готовности, из районов области было переброшено 107 единиц техники, за которые «Экология-Новосибирск» посадила своих офисных работников. «Было принято коллективное решение выйти «всем офисом» на помощь водителям и операторам. Зачищали площадки, упаковывали ТКО в мешки, загружали мусор в мусоровозы. Совместными усилиями подготовлено более 200 площадок к дальнейшей работе спецтехники», – говорится в сообщении компании.

24 апреля, по информации минЖКХ, поступило всего 17 обращений о невывозе мусора, абсолютное большинство – из Октябрьского района, где работало МУП «Спецавтохозяйство».

Одной из причин того, что этому району было уделено так мало внимания, стала большая концентрация «объектов второй очереди» – в первую очередь вошли только многоквартирные дома. «Частный сектор, предприятия и организации, крупногабаритный мусор и то, что насобирали на субботниках – все это вывозится сейчас во вторую очередь», – прокомментировала Лариса Анисимова. В тех случаях, когда возникали проблемы с многоквартирными домами, по ее словам, в четырех случаях из пяти причиной было отсутствие у временных водителей временно взятой техники ключей от ворот и шлагбаумов, перекрывавших входы во дворы. «За сегодня-завтра мы решим этот вопрос», – заверила она. «Задачу надо решить сегодня», – ответил губернатор Андрей Травников в ходе еженедельного оперативного совещания.

«Конечно, к региональному оператору в течение прошлого года накопилась масса вопросов и претензий. Но участникам рынка абсолютно недопустимо использовать жителей города в качестве заложников и жертвовать их комфортом ради урегулирования коммерческих разногласий, – высказался губернатор. – Оператора это никак не оправдывает – взяли на себя ответственность, решайте задачу как угодно, независимо от обстоятельств».

Он обратил внимание на то, что проблемы с вывозом мусора и конфликтами компаний в этой отрасли обычно всплывают в период длинных выходных. Именно так произошло в новогодние каникулы, а теперь – и в майские.

Что дальше?

«Какие еще риски в вопросе вывоза мусора существуют в майские праздники?» – спросил Андрей Травников.

Главным риском Лариса Анисимова назвала возможную ликвидацию мусорных контейнеров, установленных ГК «Арктика Сити», которая объявила 20 апреля о приостановке работы. «Мы уже ввезли около тысячи контейнеров на замену, остальные планируем докупить до 15 мая, мы установим их, если от оператора контейнеров поступит требование о снятии своих с площадок», – прокомментировала она.

Денис Архипов отметил, что им была поставлена задача регоператору максимально обеспечиться собственными контейнерами. «Разрешаю принимать любые решения», – резюмировал губернатор.