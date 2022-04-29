Депутаты Заксобрания намерены обратиться к правительству с просьбой лишить «Экологию-Новосибирск» статуса регоператора

Депутаты Законодательного собрания готовят обращение к правительству Новосибирской области о лишении компании «Экология-Новосибирск» статуса регионального оператора по обращению с ТКО. Парламентарии планируют созвать внеочередное заседание профильного комитета для обсуждения ситуации с вывозом мусора в регионе.

Депутаты Законодательного Собрания намерены обратиться к правительству региона с требованием лишить ООО «Экология-Новосибирск» статуса регионального оператора по обращению с ТКО. С соответствующим предложением о подготовке обращения выступил заместитель председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Заксобрания региона Вадим Агеенко.

««Экология-Новосибирск» ни финансово, ни организационно не способна осуществлять свою деятельность. Об этом говорить очередной рукотворный мусорный коллапс в Новосибирске. Обращаюсь к руководству области лишить «Экологию-Новосибирск» статуса и предусмотреть возможность выбора 2-3 регоператоров для создания конкурентной среды», — сказал Вадим Агеенко.

Напомним, мусорный кризис разразился в Новосибирске в середине апреля. Перевозчик «ЭкоТранс-Н» (наполовину принадлежащий группе «ВИС» и соучредителям «Экологии-Новосибирск») лишился возможности использовать находившиеся в лизинге автомобили иностранного производства, а водители и операторы объявили забастовку из-за невозможности выполнять план на предоставленных взамен отечественных автомобилях.

Проблема с невывозом мусора затронула правый берег Новосибирска — Заельцовский, Железнодорожный, Октябрьский и Дзержинский районы города.

Как сообщили ранее в правительстве Новосибирской области, министерство ЖКХ и энергетики региона предупредило ООО «Экология Новосибирск» о юридических последствиях нарушений с вывозом ТКО в Новосибирске.

«Сохранение значительных проблем в районах города до 29 апреля станет поводом для запуска процедуры расторжения соглашения с региональным оператором», — отмечалось в сообщении пресс-службы облправительства.

Председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив поручил созвать внеочередное заседание комитета по строительству, ЖКК и тарифам, чтобы еще раз обсудить ситуацию со всеми заинтересованными сторонами и подготовить обращение в правительство региона о лишении компании статуса регоператора.

Отметим, региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Экология-Новосибирск» неоднократно привлекался к ответственности за несвоевременный вывоз мусора. В августе правительство региона заявило о готовности разорвать договорные отношения с организацией, однако в феврале текущего года профильная комиссия приняла решение не лишать компанию статуса регоператора.