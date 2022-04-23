О введении режима повышенной готовности объявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в связи с продолжающимся мусорным коллапсом. В ряде районов, обслуживаемых «Экологией-Новосибирск» площадки у баков переполнены, а водители продолжают бастовать.

В среду прокуратура сообщила, что стороны «достигли договорённостей по долгу» и рассмотрели вопрос про условия труда. Дальше ситуация пока не продвинулась. Сама гендиректор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова сообщила о том, что начала лично вместе с работниками компании вывозить бытовые отходы с более чем двухсот площадок Дзержинского, Железнодорожного, Центрального, Заельцовского, Калининского, Ленинского и Октябрьского районов Новосибирска.

«В нашем городе сложилась напряженная ситуация с вывозом твердых коммунальных отходов — региональный оператор «Экология-Новосибирск» не может в полной мере выполнить свои обязанности. В связи с этим принял решение ввести режим повышенной готовности в городе Новосибирске», – написал в своем Telegram-канале Анатолий Локоть. В комментариях к сообщению о чрезвычайном положении, горожане предлагают вывозить мусор своими силами, не надеясь на регоператора.

Мэр объявил о создании оперативного штаба, который будет следить за обстановкой в городе. Директору МУП «Спецавтохозяйство» было поручено немедленно начать вывоз мусора. Мэрия отправит на уборку свою технику в Дзержинский и Октябрьский районы.

Напомним, что 19 апреля водители мусоровозов компании «ЭкоТранс-Н», где 80% доли принадлежит группе «ВИС», которая также владеет «Экологией-Новосибирск», вышли на забастовку в Октябрьском районе Новосибирска.

Накануне стало известно о том, что с 20 апреля в Новосибирске приостанавливается работа мусоросортировочного комплекса ГК «Арктики Сити» мощностью свыше 120 тыс. куб. метров в год. В группе компаний сообщили, что причиной этого стал «затянувшийся кризис в мусоровывозящей отрасли», вследствие чего компания ООО «ЭкоТранс-Н» приостановила сбор и транспортировку на завод раздельно собираемых отходов в Новосибирске и Коченевском районе области — организация не имеет своего автопарка и арендовала большую часть техники.

В пресс-службе «Экологии-Новосибирск» информацию о проблемах с выплатой заработной платы водителям мусоровозов в ООО «ЭкоТранс-Н» «Континенту Сибирь» официально опровергли.