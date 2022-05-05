«Я бы не торопился принимать решение»: Андрей Травников о возможности лишения «Экологии-Новосибирск» статуса регоператора

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил отложить принятие решения о лишении компании «Экология-Новосибирск» статуса регоператора до стабилизации ситуации с вывозом мусора в Новосибирске.

В ходе пресс-конференции 5 мая губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал ситуацию с вывозом мусора в областном центре. Напомним, в конце апреля в Новосибирске ввели режим повышенной готовности в связи с «мусорным коллапсом», возникшим из-за забастовки сотрудников компании по транспортировке отходов «ЭкоТранс-Н» (50% доли компании принадлежит группе «ВИС» и соучредителям «Экологии-Новосибирск»).

Перевозчик лишился возможности использовать находившиеся в лизинге автомобили иностранного производства, а водители и операторы объявили забастовку из-за невозможности выполнять план на предоставленных взамен отечественных автомобилях.

Министерство ЖКЖ и энергетики региона сообщало, что «сохранение значительных проблем» с вывозом мусора в районах города станет поводом для запуска процедуры расторжения соглашения с региональным оператором «Экология-Новосибирск». По данным на 4 мая, проблемы с вывозом мусора остаются на отдельных площадках в трех районах Новосибирска.

В связи с ситуацией с вывозом мусора депутаты Заксобрания Новосибирской области готовят обращение к правительству региона с требованием разорвать договорные отношения с компанией.

«Касательно сегодняшней ситуации я поручил фиксировать и учитывать все замечания по работе, но решение о расторжении я бы не торопился принимать. Потому что ситуация спровоцирована искусственно, здесь имеет место коммерческий шантаж. И я не хотел бы ему потакать. Давайте сначала позволим ситуации стабилизироваться, а потом будем принимать решения», — сказал губернатор Андрей Травников.

Глава региона отметил, что основной альтернативой компании «Экология-Новосибирск» в статусе регионального оператора является МУП «Спецавтохозяйство». Он уточнил, что предприятию придется существенно нарастить ресурсы: управленческие, технические, трудовые.

«Но это самый предпочтительный запасной вариант из всех, что у нас есть», — сказал губернатор.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что претензии к региональному оператору по обращению с твердыми коммуникальными отходами были и ранее, в августе-сентябре прошлого года. По словам главы региона, в тот момент соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» удалось удержать за счет того, что компания устранила замечания и сделала дополнительные инвестиции, закупив технику и контейнеры для сбора отходов.