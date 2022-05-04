Проблемы с вывозом мусора остаются в трёх районах Новосибирска – минЖКХ

Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области отчиталось перед губернатором о решении проблемы с вывозом мусора на территории областного центра. По данным ведомства, отходы не вывезены с отдельных площадок в Октябрьском, Дзержинском и Ленинском районах города.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов и мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметили положительную динамику в ситуации с вывозом мусора на территории областного центра на оперативном совещании в правительстве региона 4 мая.

При этом, по данным министерства ЖКХ и энергетики, проблемы с вывозом ТКО остаются на отдельных площадках в Октябрьском, Дзержинском и Ленинском районах Новосибирска. Их планируется решить за счёт усиления специальных служб техникой.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе совещания поручил ведомству тщательно фиксировать нарушения графиков вывоза ТКО. Он напомнил, что сроки, которые ранее были даны на исправление ситуации, уже прошли.

Напомним, в конце апреля в Новосибирской области был введён режим повышенной готовности в связи с так называемым «мусорным коллапсом», охватившем регион из-за забастовки компании по транспортировке отходов «Эко-Транс-Н» (80% акций принадлежит группе «ВИС»). Перевозчик пожаловался на невыплату заработной платы, при этом регоператор «Экология-Новосибирск» опроверг нарушение трудового законодательства. В связи с этим депутаты областного Заксобрания готовят обращение к правительству региона с требованием разорвать договорные отношения с региональным оператором по обращению с ТКО – разговоры о лишении «Экологии-Новосибирск» этого статуса ведутся в Новосибирской области уже давно.