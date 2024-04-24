На майских праздниках в Новосибирске будут работать 300 мусоровозов

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство» переходит на усиленный режим работы. Как рассказали эксперты отрасли обращения с ТКО, май – месяц с самым высоким уровнем отходообразования. В эти майские праздники будут работать 300 мусоровозов, сообщили в предприятии.

«У нас два периода, когда и техника, и люди работают на пределе – это новогодние каникулы и майские праздники. Если новогодние каникулы имеют пиковые нагрузки в течение нескольких дней, как правило, это 30-31 декабря и 6-7 января, то для мая характерна повышенная нагрузка в течение всего месяца: массово проводят городские субботники, волонтеры приступают к очистке рекреационных зон, оживают дачные общества. В прошлом году увеличение отходов в мае составило 13 % по отношению к апрелю. То есть дополнительно была собрана и перевезена 121 тысяча кубических метров отходов», — пояснила начальник отдела организации и контроля вывоза ТКО Ольга Любенко.

Обычно точками напряжения в этот период становятся контейнерные площадки домов, расположенных в непосредственной близости от выезда из дачных обществ и частного сектора – Первомайского, Дзержинского и Калининского районов. В начале мая тут могут образовываться стихийные навалы отходов, которые возникают при ежедневном вывозе. Причина – отсутствие договоров на услугу по обращению с ТКО у некоторых дачных обществ. Дачники по возвращении в город «скидывают» мусор на первую контейнерную площадку, которая попадается им на пути.

Зная об этой сезонной проблеме, специалисты заранее готовят работу предприятия. Составлен график дежурств специалистов на майские праздники, проводится планово-предупредительный ремонт спецтехники, перераспределяется нагрузка по маршрутам.

С учетом изменения объема и морфологии отходов, а также увеличения потока спецтранспорта идет подготовка и на полигонах – усиливаются смены, выводится резервная техника, разбиваются дополнительные карты (участки полигонов, на которых производится захоронение отходов).

В майские праздники операторы диспетчерской службы остаются на связи с 8.00 до 20.00. В случае досрочного переполнения емкостей для накопления ТКО заявку на вывоз отходов можно оставить по номеру телефона диспетчерской службы МУП «САХ» – (383) 363-04-22. По любым вопросам, связанным с транспортированием ТКО, можно также обратиться в группу МУП «САХ» ВКонтакте. В сообщениях необходимо указывать населенный пункт и адрес контейнерной площадки. Как и в новогодние праздники специалисты будут на связи и смогут направить обращение в работу. А чтобы вопрос не затерялся в комментариях, его необходимо направлять в личных сообщениях.

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