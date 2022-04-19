Сотрудники новосибирского перевозчика мусора вышли на забастовку

Водители мусороперевозящей компании «ЭкоТранс-Н» объявили забастовку в Новосибирске. Накануне стало известно о том, что более 80 машин организации остановили сбор раздельно собранных отходов в Новосибирске и Новосибирском районе области.

19 апреля в Новосибирске водители мусоровозов компании «ЭкоТранс-Н» (80% доли принадлежит АО группа «ВИС») вышли на забастовку в Октябрьском районе Новосибирска. Информация о собрании и стихийной забастовке водителей появилась сегодня утром.

В группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что причиной забастовки стали нарушение трудовых договоров с сотрудниками компании и отсутствие автомобилей для выполнения работы. По оценке автора сообщения, на забастовку вышло около 300 человек.

В прикрепленном к сообщению письме генерального директора ООО «ЭкоТранс-Н» Романа Калачева к руководителю Государственной инспекции труда в Новосибирской области Людмиле Поспеловой отмечается, что 56 водителей мусоровозов и операторов отказались выполнять свои должностные обязанности.

Отметим, накануне стало известно о том, что с 20 апреля в Новосибирске приостанавливается работа мусоросортировочного комплекса ГК «Арктики Сити» мощностью свыше 120 тыс. куб. метров в год. В группе компаний сообщили, что причиной этого стал «затянувшийся кризис в мусоровывозящей отрасли», вследствие чего компания ООО «ЭкоТранс-Н» приостановила сбор и транспортировку на завод раздельно собираемых отходов в Новосибирске и Коченевском районе области — организация не имеет своего автопарка и арендовала большую часть техники.

Утверждалось, что в конце прошлой недели арендаторы получили уведомления о том, что компания не будет выполнять свои обязательства из-за необходимости «оплатить прибыль» учредителю «Экологии-Новосибирск» — группе «ВИС». В результате более 80 машин остановили сбор отходов на минувших выходных в Новосибирске и Новосибирском районе.

50% доли ООО «ЭкоТранс-Н» принадлежат ООО «Русэкогрупп» (80% — Группа «ВИС» (АО) и по 10% — соучредители регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экология-Новосибирск» (входит в ГК «ВИС») Юрий Туктаров и Игорь Фраинт).

В пресс-службе «Экологии-Новосибирск» «Континенту Сибирь» опровергли информацию о проблемах с выплатой заработной платы водителям мусоровозов в ООО «ЭкоТранс-Н». «Заработная плата выплачивается своевременно два раза в месяц. Также производится оплата листов временной нетрудоспособности, отпусков, премий. Последняя выплата денежных средств была осуществлена по графику — 15 апреля 2022г. Задолженность по заработной плате перед сотрудниками компании отсутствует», — сообщили в компании.

В «Экологии-Новосибирск» также отметили, что в штате ООО «ЭкоТранс-Н» официально трудоустроено 257 водителей мусоровозов, 19 апреля в смену не вышли 29 водителей и 29 операторов.

«Со всеми будут проведены действия в соответствии с трудовым законодательством», — подчеркнули в пресс-службе регионального оператора. В компании уточнили, что в настоящее время в собственности «ЭкоТранс-Н» находится 90 единиц техники, из них в Новосибирске работает 55 машин, что позволяет обеспечивать своевременный вывоз ТКО в две смены.