На сайте Заксобрания Новосибирской области опубликованы декларации депутатов 7-го созыва за 2021 год. «Континент Сибирь» изучил сведения о доходах и составил ТОП самых состоятельных народных избранников.

ТОП-10 самых богатых депутатов регионального парламента возглавляет Павел Кива («Единая Россия»). Он задекларировал доход в размере 2 978 512 285,79 рублей. Правда, после уплаты налогов и за минусом расходов на предпринимательскую деятельность, доход депутата уменьшился до почти полумиллиарда рублей – 479 503 154,20. Это почти на 300 млн больше, чем в 2020 году. Директор и учредитель спортивного клуба «Армада» Павел Кива также владеет жилым домом площадью 830,1 кв. м, двумя земельными участками 1598 кв. м и 5109 кв. м, легковыми автомобилями Toyota Camry, Range Rover, снегоходом, двумя снегоболотоходами, двумя гидроциклами и погрузчиками Komatsu FG35AT-17. Супруга депутата также увеличила доход по сравнению с 2020 годом с 14,6 млн рублей до 32,7 млн в 2021 году и владеет легковым автомобилем Lexus LX570.

Второе место по задекларированным доходам занял Николай Машкарин (КПРФ) – 132 423 559,63 рублей. Это на 80 млн больше, чем в 2020 году (тогда он задекларировал чуть более 53 млн рублей). В собственности депутата, владеющего и управляющего разнопрофильным бизнесом от строительного до консультационного (в числе самых известных — ресторанный холдинг «Фуд-Мастер» и пансионат «Былина»), три легковых автомобиля — Jaguar S-Type, Range Rover Evoque и Porsche Macan Turbo. Супруга Николая Машкарина получила в прошлом году доход в размере 771 250,69 рублей.

Третье место у Сергея Кальченко (КПРФ). Он задекларировал доход в размере 97 670 270,71 рублей. Директор и владелец ООО «ОРИОН» (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом) также увеличил доход по сравнению с 2020 годом, когда он задекларировал более 80 млн рублей. В собственности имеет несколько земельных участков, квартиру площадью 167 кв. м и несколько нежилых помещений, а также автомобиль Range Rover Velar.

Депутат от «Справедливой России – Патриоты – За правду» Александр Тепляков расположился на четвертом месте с доходом 84 042 548,89 рублей. Директор «Новосибирской продовольственной корпорации» владеет квартирой 98,7 кв.м вместе с супругой, которая в 2021 году получила доход 28,4 млн рублей.

На пятом месте Евгений Покровский («Единая Россия»), задекларировавший доход в размере 75 397 637,67 рублей. Генеральный директор ГК «КПД-Газстрой» также владеет квартирой площадью 140 кв.м, жилым домом (349,3 кв. м) совместно с супругой, земельными участками и автомобилем Range Rover.

Доход в размере 55 261 533,81 рубль задекларировал генеральный директор ОАО «Сибиар» Виктор Кушнир («Единая Россия»). Вместе с супругой они владеют квартирой в Испании площадью 172 кв. м. Супруга депутата заявила доход в размере 20,7 млн рублей. Она владеет двумя квартирами в России (86 и 88 кв. м). У Виктора Кушнира также есть и гидроцикл BRP SEADOO GTX4-TEC LTD IS 260.

На седьмом месте – Дмитрий Франчук («Единая Россия»). Он задекларировал доход в размере 50 493 717,54 рублей, квартиру площадью 81 кв. м, автомобиль BMW X5 M50D. Также депутат владеет ½ бассейна площадью 2 272 кв. м. Кроме того у совладельца «Н-Девелопмент», ООО «Пит-Стоп», ООО «Рестосиб-Тюмень» и ООО «Фото Лэнд НСК» в собственности два нежилых помещения площадью 146 и 44,9 кв. м.

Депутат Александр Шпикельман («Единая Россия») с задекларированным доходом в размере 46 246 363,58 рублей расположился на восьмом месте. Основатель группы компаний «Байт» владеет несколькими квартирами, гаражом, земельными участками, двумя дачами и нежилыми помещениями. Депутат также указал в декларации следующие транспортные средства: Москвич М401, ИЖ 21251, Москвич М20 «Победа», легковой ГАЗ 12 и мотоцикл «Картер».

Депутат и застройщик Никита Галитаров (КПРФ) заявил о доходе в 2021 году в размере 33 745 729,92. Он также владеет жилым домом (463 кв.м), двумя земельными участками, автомобилями Volkswagen Touareg и Porsche Cayenne, а также пользуется еще одной квартирой (81,6 кв. м). Доход его супруги за прошлый год задекларирован в размере 3,6 млн рублей.

Замыкает ТОП-10 самых состоятельных депутатов Ашот Рафаелян (КПРФ) с доходом 31 781 138,28 рублей. Он пользуется квартирой (248,3 кв.м), которая в собственности у его супруги, а также владеет автомобилем Range Rover. В собственности супруги — земельный участок (595 кв. м), жилой дом (460 кв. м), квартира (116 кв. м), бокс и парковочное место. Кроме того, ею заявлен в декларации автомобиль Lexus RX300.

Депутат Ирина Диденко («Единая Россия») могла бы попасть в ТОП по совокупности семейного дохода. Она задекларировала в 2021 году 2 285 005,93, а доход ее супруга заявлен в размере 62 251 034,04 рублей. Пара владеет автомобилями: Range Rover, Range Rover Evoque, мотоциклами BMW R1200R и Suzuki Boule VARD400, автопогрузчиком Toyota 02-7FD30, снегоходом YETI PRO V-800 НО8988 и прицепом М3СА 817711. В собственности у вице-спикера Заксобрания Новосибирской области жилой дом площадью 2 220,7 кв.м, 5 земельных участков и квартира в пользовании (84 кв.м).

Доходы, которые задекларировал председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, сопоставимы с уровнем 2020 года. Спикер Заксобрания заявил 14 960 626,67 рублей (в эту сумму вошел доход в размере 7 978 927,45 руб., полученный в 2021 году в связи со вступлением в права наследования).

Напомним, что ранее новосибирские сенаторы отчитались о доходах за 2021 год. Также 16 апреля стало известно, кто из новосибирских депутатов Госдумы заработал больше всего в прошлом году.