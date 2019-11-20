Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области (ЗС НСО) создадут реестр неисполненных наказов и призовут правительство области объяснить нарушение сроков исполнения пожеланий избирателей.

На прошедшей в ноябре комиссии по наказам избирателей Новосибирской области депутаты Законодательного собрания отметили ряд проблем с выполнением наказов на своих округах. Так, тревогу у народных избранников вызвал тот факт, что сроки выполнения пожеланий избирателей нередко отстают от реальных потребностей из-за задержек финансирования.

«Прирост населения в регионе идет ускоренными темпами — выполнение наказов запаздывает. Например, количество избирателей по Новосибирскому району увеличилось на 19 тысяч человек за последние три года, города Оби — на 2 тысячи. Как следствие, возросла нагрузка на систему дорог, на здравоохранение», — заметил депутат Глеб Поповцев.

Проблему переноса правительством исполнения наказов избирателей на более поздние сроки без ведома народных избранников затронул депутат ЗС НСО, основатель группы компаний «БАЙТ» Александр Шпикельман. Также он указал на то, что финансирование некоторых мероприятий проводится настолько поздно, что освоить средства в срок и не получить обвинения в их нецелевом использовании становится практически невозможным.

Депутат ЗС НСО, генеральный директор ЗАО «УК «Успех» Ашот Рафаелян поддержал коллегу и отметил, что множество проблем с реализацией мероприятий по наказам создают растягивание финансирования строительства объектов на много лет. «Проводят, к примеру, реконструкцию районного дома культуры в течение 7–8 лет. За это время происходит удорожание работ на 40–50% либо подрядчик банкротится. Хотелось бы, чтобы финансирование затрагивало более сжатые сроки и больше внимания уделялось учреждениям культуры в отдаленных поселениях», — отметил Ашот Рафаелян.

В том, что нельзя разделять наказы на более и менее значимые, уверен депутат Сергей Титков. Парламентарий считает необходимым сформировать перечень всех неисполненных пожеланий избирателей. При этом министерство экономического развития должно обосновать неисполнение тех или иных наказов. Тогда каждый депутат при окончании сроков полномочий сможет объяснить избирателям, почему не выполнил их пожеланий.

Чтобы обеспечить более эффективное решение проблем жителей, в следующем году депутаты ЗС Новосибирской области намерены вернуть возможность использования депутатского фонда на нужды избирателей.

«Раньше средства депутатского фонда мы могли направить на адресную помощь избирателям — например, на дорогостоящее лечение или поддержку погорельцев. Сейчас мы не можем направить деньги на помощь людям. Чтобы решить эту проблему в 2020 году, нужно, чтобы правительство воссоздало механизм такой помощи», — заметил председатель комиссии Законодательного собрания Новосибирской области по наказам избирателей Дмитрий Козловский.

«Общий объем финансирования наказов избирателей в будущем году составит 6 млрд 668 млн рублей», — сообщил депутатам и. о. министра экономического развития региона Лев Решетников.

Самое большое финансирование, по словам министра, получат наказы в сфере здравоохранения — более 2 млрд 200 млн рублей, строительства дорог — 1 млрд 900 млн рублей, образования — почти 1 млрд 50 млн рублей. На объекты ЖКХ будет потрачено 515 млн рублей.

В 2020 году в области, по информации Льва Решетникова, запланировано строительство школ в Краснообске, Бердске, с. Каменка Новосибирского района. Должны появиться два детских сада-яслей в Оби, детский сад в с. Марусино Новосибирского района, школа в Верх-Туле и детский сад в микрорайоне Родники Калининского района Новосибирска.

Также, согласно пожеланиям избирателей, в 2020 году начнется строительство больницы в с. Дорогино Черепановского района, реанимационно-операционного блока в Сузунской ЦРБ, здания врачебной амбулатории с подстанцией скорой помощи в с. Верх-Тула, поликлиники по ул. Кубовой в Заельцовском районе Новосибирска. Кроме того, будет проведена реконструкция ЦРБ в Маслянинском районе и построены 21 фельшерско-акушерский пункт (ФАП) в Купинском, Новосибирском, Московском, Тогучинском, Колыванском и Искитимском районах.

На развитие учреждений культуры будет направлено 234,5 млн рублей. Среди самых крупных проектов этой сферы — завершение строительства районного дома культуры в г. Карасуке и реконструкция дома культуры в Барабинске.

Более 176 млн рублей будут вложены в спортивные объекты, в том числе строительство бассейна в с. Северное Северного района и физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в Краснообске.

Порядка 1 млрд 150 млн рублей направят на дорожные объекты, в том числе реконструкцию автодороги Купино–Карасук в Татарском районе, строительство автодороги М51–Коченево, капитальный ремонт дороги от станции Инской до села Барышево.

«В текущем плане выполнения — 472 наказа. Все наказы избирателей в план включить не удалось. Главная причина — нехватка средств. Однако в процессе доработки проекта бюджета региона на будущий год мы дополнительно будем принимать наказы избирателей к исполнению. Практика показывает, что в процессе подготовки финансового документа происходит дополнительное включение до 25% наказов. Это синхронный процесс — разработка областного бюджета и плана по наказам избирателей», — отметил Лев Решетников.

Стоит отметить, что депутаты 6-го созыва Законодательного собрания Новосибирской области приняли наказов избирателей на пять лет на общую сумму 150 млрд рублей. Реальное выполнение, по словам Дмитрия Козловского, к завершению полномочий 6-го созыва ЗС составит около 40 млрд. Парламентарии приняли решение предоставить в Законодательное собрание Новосибирской области реестр нереализованных наказов избирателей — для продолжения работы над ними нового, 7-го созыва депутатов, который будет избран осенью следующего года.

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