Стал известен доход самого богатого депутата горсовета Новосибирска

Самый богатый депутат новосибирского горсовета заработал более 65 млн рублей, а супруга его коллеги по депутатскому корпусу – более 115 млн рублей.

Сведения о доходах и имуществе депутатов размещены на сайте горсовета. По итогам декларационной кампании за 2019 год самый большой доход среди депутатов Совета депутатов города Новосибирска оказался у члена фракции КПРФ, бизнесмена Сергея Кальченко, заработавшего более 65 млн рублей. В собственности заместителя председателя комиссии по местному самоуправлению и члена комиссии по градостроительству значится порядка 30 нежилых помещений, пара долей в земельных участках, квартира и кроссовер Range Rover Velar. Супруга депутата, судя по декларации, за 2019 год ничего не заработала. Напомним, год назад Сергей Кальченко уступил титул «самого богатого депутата горсовета» единороссу, директору по коммерции и развитию ООО «ДСК КПД-Газстрой» Кириллу Покровскому, заработавшему за 2018 год 75,5 млн рублей. В 2019 году доходы Покровского составили около 25 млн рублей, еще около 10 млн рублей заработала его супруга.

Также солидные доходы продемонстрировали депутат от КПРФ, директор «Брусника. Сибакадемстрой» Михаил Ансимов (около 20 млн рублей), единоросс Глеб Дебов (более 16,2 млн рублей), член комиссии по градостроительству и по муниципальной собственности, основатель ГК «Дискус» Алексей Джулай (около 22 млн рублей), председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин (более 19 млн рублей), а также член комиссии по бюджету и налоговой политике и по градостроительству Александр Савельев (более 13,5 млн рублей). Что касается жен депутатов, самый большой доход за 2019 год в размере более 115,2 млн рублей отмечен у супруги Вячеслава Илюхина, учредителя ООО «Строймонтаж» Ларисы Илюхиной. Сам депутат за год заработал чуть более 8,3 млн рублей.

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