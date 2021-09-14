В Новосибирске продают особняк, который может принадлежать депутату областного парламента

Двухэтажный особняк за 71 миллион рублей с бассейном и банным комплексом выставлен на продажу в Новосибирске. Судя по открытым данным, он может принадлежать депутату областного Заксобрания Никите Галитарову.

Как говорится в объявлении на сайте N1.ru, дом площадью 450 квадратов расположен на участке в 14 соток в посёлке «Европейский» Заельцовского района Новосибирска. Внутри уже есть вся техника и мебель.

Здание полностью построено из кирпича. В цокольной части есть гараж с тремя парковочными местами, прачечная и комната для хранения вещей, а также котельная и оборудование для расположенного этажом выше бассейна.

На первом этаже располагаются кухня, гостиная, банный комплекс с бассейном четыре на три метра и бильярдный зал. На втором этаже три спальни, две ванных комнаты, гардеробная и холл.

Кроме того, в доме есть летняя беседка с кухней и большим столом на десять персон, а также газовым грилем и вращающимся камином. Как уверяет автор объявления, лестница в особняке сделана из натурального массива дерева, полы с водяным подогревом, а на окнах установлены энергосберегающие стеклопакеты с тонировкой.

Уточняется, что дом продаётся в связи с переездом в другой город.

Как следует из данных ЕГРН, собственником здания с 2017 года является полный тёзка депутата Законодательного собрания Новосибирской области, входящего в комитет по строительству, ЖКХ и тарифам, Никиты Галитарова. Участок, находящийся в залоге у ООО «Новосибирская сервисная компания» с 2019 года по июль 2020 года, с 2016 года арендует тёзка отца Никиты Галитарова Дмитрий Галитаров.

По данным на октябрь 2020 года, Никита Галитаров является директором и учредителем ООО «СК Центр», а также генеральным директором ООО «Специализированный Застройщик «Грандпарк».

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске выставлен на продажу картинг-бар-ресторан Mishkin&Mishkin.