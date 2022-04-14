На сессии Закобрания Новосибирской области 31 марта депутата Ирину Диденко утвердили на пост вице-спикера ЗС по экономике. Новое назначение произошло на фоне усиливающегося экономического кризиса в стране и регионе. Стоит отметить, что Ирина Диденко имеет большой опыт работы заместителем председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Заксобрания. В том числе – в качестве руководителя рабочей группой для выработки решений по обеспечению экономической устойчивости региона. «Континент Сибирь» поговорил с депутатом о новом назначении и задачах, которые ставит Заксобрание перед новым вице-спикером.

— Ирина Валериевна, появление вице-спикера по экономике – довольно неожиданное решение сессии депутатов. В какой-то мере этот пост вызывает ассоциации с постом министра экономического развития в исполнительной ветви власти. Можно ли назвать ваше назначение «антикризисной мерой», стремлением Заксобрания взять на себя рычаги управления экономикой региона в сегодняшних непростых экономических условиях?

— Рычаги управления у законодательной ветви власти есть. Это законы. И за последние несколько лет приняты областные законы, позволяющие системно и поступательно выстраивать экономическую политику. Сегодня она всё больше носит мобилизационный характер, и мы настаиваем на том, что необходимо кардинально менять подходы к решению экономических задач региона. На сегодняшний день в нашей области нет внятной программы экономического развития. Да, есть отдельные инвестиционные программы поддержки промышленности, малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводства и другие. Они, в целом, взаимоувязаны, но есть острая необходимость в разработке экономической программы, которая нацелена на результат.

— Ранее на профильных комитетах депутаты не раз выдвигали инициативы о пересмотре программы инвестиционного развития. В чём их суть, удалось ли добиться внедрения каких-то предложений?

— На уровне комитета мы предлагали региональному министерству экономического развития множество решений, начиная с 2016 года. В первую очередь – изменения в программу инвестиционного развития. Уже тогда часто звучали такие слова, как «импортозамещение», «локализация», предлагалось стимулировать эти направления. Много инициатив было и по концессиям с ГЧП. К сожалению, далеко не все рекомендации депутатов учитывались министерством.

— Какие экономические меры, на ваш взгляд, необходимо принимать сегодня, в быстро меняющихся условиях?

— Мы считаем, что, прежде всего, нужно проанализировать структуру нашей экономики по отраслям и выявить свободные ниши, где при минимальных вложениях можно получить максимальную отдачу в ближайшее время. Сейчас важно начать с тех отраслей, которые больше всего страдают в изменившихся экономических условиях и должны быстро на них реагировать. В их числе — транспортно-логистический бизнес.

Самую быструю отдачу в плане получения добавленной стоимости может дать переработка ресурсов. В Новосибирской области есть ресурсы, которые массово вывозятся из региона и которые мы могли бы оставлять здесь для дальнейшей переработки. Для этого не нужны какие-то сверхточные перерабатывающие линии. На мой взгляд, тема переработки – достаточно перспективная и несложная. Но её нужно изучить, и я уверена, в минэкономразвития есть специалисты, которые смогут это сделать.

Наша задача – сформировать обратную связь «с земли», аккумулировать предложения представителей бизнеса и бизнес-ассоциаций – и предлагать их уполномоченным органам власти, вплоть до федерального уровня.

— В Новосибирской области уже в течение долгого времени ведутся разговоры о так называемой «карте для инвесторов», в которой будут учтены все потребности экономики региона. Она предполагает, что когда придет человек с деньгами, инвестор, то ему смогут предложить готовые проекты, куда он может вложиться. Удалось ли на сегодня создать такую карту?

— Действительно, ранее мы предлагали сформировать подобную карту министерству экономического развития и Агентству инвестиционного развития (АИР) с целью привлечения частного капитала. Формально наша инициатива была принята и включена в программу инвестиционного развития. Но когда я начала изучать её исполнение, то увидела, что в Новосибирской области, по большому счёту, формально отрабатывают уже готовые предложения инвесторов. Или берут готовые идеи и предлагают их другим инвесторам. На мой взгляд, поступать нужно ровно наоборот. Анализировать региональный рынок и его потребности, находить свободные ниши, ресурсы и технологические возможности – а затем делать предложения инвесторам.

— Насколько сегодня благоприятно время для выработки стратегии экономического развития? Ведь всё так быстро меняется, месяц назад, можно сказать, мы ещё жили в другой стране.

— Сейчас мы и не ставим задачу разработки стратегии. Когда в конце 2021 года губернатор инициировал актуализацию стратегии 2018 года, мы это поддержали, но сейчас, конечно, понимаем, что ее нужно отложить. Сегодня необходимо принимать оперативные решения. Но и для этого нужно сначала изучить имеющуюся экономическую базу. На это уйдет месяц-два. Далее мы будем разрабатывать предложения для принятия решений органами власти.

— Возможно ли включить в эту работу депутатов Госдумы от Новосибирской области?

— Конечно, мы будем обращаться в Госдуму, а также в оперативный штаб по антикризисным мерам, созданный при правительстве РФ. Будем готовить свои предложения, подкрепляя их чёткой аргументацией. Ряд обращений депутатам Госдумы мы направляли и раньше – на тему грузоперевозок, железнодорожных тарифов, пошлин. Спрашивали, почему НДС в Казахстане 12%, у нас 20%? Почему установлены таможенные пошлины, которые делают выгоднее и легче экспорт зерна, а не муки? Предлагали исправить ситуацию… Также, помимо депутатов Государственной думы, продолжаем сотрудничать с бизнес-омбудсменом Новосибирской области.

— В числе приоритетных отраслей вы уже назвали транспортный комплекс и агропромышленную переработку. На чём ещё можно сегодня сделать ставку для роста экономики региона?

— Думаю, далее нужно обратить внимание на машиностроение. Тема непростая, ведь в регионе практически нет производства средств производства. И за короткий срок его не создать. Но можно пока пойти по пути несложного производства ширпотреба, товаров, комплектующих – для рыночного потребления и для бизнеса. Хотя бы с этого начать.

Да, на какое-то время расходников для оборудования хватит. А что дальше? Чем их заменить и откуда? Многие считают, что нам поможет Китай. Возможно, да, первое время продукция из этой страны позволит предприятиям совсем не закрыться. Но рано или поздно Китай установит свои правила рыночной игры. Поэтому рассчитывать, что они для нас всё сделают и всё нам заменят, не приходится. Необходимо смотреть в будущее и искать собственные возможности.

К примеру, если взять полиграфическое производство, то чтобы оно не остановилось через 2-3 месяца, уже сейчас нужно наладить производство комплектующих для типографских станков – краски, пластин. Иначе у нас не будет ни упаковки, ни газет.

— То есть мы сегодня столкнулись с риском остановки многих процессов, потому что ранее мало внимания уделялось реальному производству?

— Именно так. Когда в 2018 году в Новосибирской области принималась стратегия экономического развития, в правительстве делали ставку на то, что 80% нашей экономики – это сфера услуг, куда включили всё – вплоть до образования. Депутаты спорили. Ведь, хочешь не хочешь, людям надо что-то есть, пить, во что-то одеваться. Мы не заменим это никакими новыми технологиями. Иначе говоря, не всё можно сделать с помощью 3D-принтера. Даже если что-то и можно, принтер не напечатает из воздуха, в нём должен быть материал, из которого изготавливается продукт. И этот материал нужно где-то произвести.

— На федеральном уровне и, соответственно, в Новосибирской области планируется вновь вводить меры поддержки, принятые в пандемию. Как думаете, их будет достаточно?

— Дело даже не в том, много их или мало, а в том, как они стимулируют развитие бизнеса. В нашем регионе есть ряд растущих предприятий, которые выходят за пределы среднего бизнеса (250 человек) и сразу же теряют льготы. Либо, чтобы этого не произошло, вынуждены делиться. То есть, по сути, у них нет стимула для развития. Вырастает предприятие до 249 человек – что дальше делать? Ведь далее бизнес выпадает из таких мер поддержки, как льготного кредитования, налоговые преференции и т.д. При этом он не входит и в список крупных стратегических предприятий с их индивидуальными инвестиционными программами… Получается, что растущий средний бизнес оказывается без какой-либо поддержки и стимула.

— Что же с этим делать?

— Планируя меры стимулирования, мы сегодня должны перейти от логики деления на большие, малые и средние предприятия к отраслевой территориальной разбивке. Это совсем другой угол рассмотрения, который позволит увидеть проседающие ниши и привлечь туда инвесторов, умеющих работать.

Приведу пример. В этом году в программу развития промышленности направляется порядка 60 млн рублей. В программу входят обрабатывающие и добывающие производства, переработка мусора, создание водо-газо-электроснабжения и многое другое. При этом не обозначена четкая цель – куда и зачем привлекать инвесторов? Куда нужно немного вложиться и простимулировать, чтобы получить результат?

Всем этим анализом должен заняться минэкономразвития. Депутаты, повторюсь, не должны заменять его функции. Но мы будем делать то, что от нас зависит – проводить отраслевые встречи, доносить голос «с земли», от наших избирателей. Таким образом, вместе с экономическим блоком правительства мы сможем провести оценку структуры нашей экономики и начать разработку программы экономического развития, в которую можно будет вложить системные меры поддержки на региональном уровне. Мы будем формировать предложения, а от правительства ожидать конструктивной работы по созданию экономической программы, которая могла бы быть быстро корректируемой в меняющейся ситуации.