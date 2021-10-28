Новым депутатом Заксобрания Новосибирской области стал Александр Тепляков

28 октября, в ходе очередной сессии Заксобрания Новосибирской области стало известно, что после ухода в Госдуму Александра Аксёненко его депутатский мандат в региональном парламенте получит глава «Новосибирской продовольственной корпорации».

После того, как член партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Александр Аксёненко в 2021 году выиграл выборы по 137 одномандатному избирательному округу и перешёл на работу в Государственную Думу РФ, его мандат в Законодательном собрании Новосибирской области остался вакантным. Поскольку Александр Аксёненко избирался в Заксобрание по партийному списку, кресло депутата должно было достаться его однопартийцу.

На тринадцатой сессии регионального парламента, 28 октября, стало известно, что мандат в Заксобрании региона получил директор «Новосибирской продовольственной корпорации» Александр Тепляков. Председатель законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив поздравил Александра Теплякова с новым статусом.

В 2020 году Александр Тепляков уже баллотировался в Заксобрание Новосибирской области по списку «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», но тогда не сумел попасть в законодательный орган.

Судьбу депутатского мандата Олега Иванинского, также ушедшего из Заксобрания региона в Госдуму по итогам выборов 2021 года, будут решать весной в единый день голосования, так как он стал областным депутатом не по партийному списку, а в результате победы на избирательном округе.

Напоминаем читателям, что 27 октября в ходе очередной сессии новосибирского горсовета также произошли значимые политические изменения. В Совете депутатов города Новосибирска перестала существовать фракция ЛДПР.