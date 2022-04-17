Новосибирские сенаторы отчитались о доходах за 2021 год

Представители Новосибирской области в Совете Федерации Владимир Городецкий и Александр Карелин обнародовали свои доходы за 2021 год. Стало известно также о задекларированном имуществе политиков.

Как следует из данных, опубликованных на сайте Совета Федерации, доход Владимира Городецкого в 2021 году составил 7,2 млн руб. Годовой заработок его жены — 231 тыс. руб. Александр Карелин в течение прошлого года заработал 8 млн руб., при это его супруга указала в качестве годового дохода сумму в 1 477 руб.

Согласно опубликованной декларации, семье Владимира Городецкого принадлежит дом площадью 510 кв. м и земельный участок для завершения индивидуального жилого строительства размером почти в десять соток. Кроме того, в собственности сенатора имеется дом 49,9 кв. м, участок в четыре сотки, предназначенный для ведения садоводства, и гараж 46,9 кв. м., а в собственности его жены – автомобиль Lexus RX300.

В пользовании семьи Владимира Городецкого также находится квартира площадью 100,3 кв. м.

В собственности Александра Карелина, согласно документации, находится пять домов. Площадь одного из них составляет более тысячи квадратных метров, в нём имеется хозяйственный блок. Сенатор также владеет базой отдыха общей площадью 92 кв. м. Помимо этого, ему принадлежит восемь земельных участков, в том числе десять соток для ведения личного подсобного хозяйства, 30 соток для обслуживания дома, пять участков под индивидуальную жилую застройку, а также два участка со статусом особо охраняемых территорий и объектов.

Жене Александра Карелина принадлежат квартира площадью 178,6 кв. м и автомобили Mercedes-Benz G 500 и MINI Cooper S. Сам сенатор владеет шестью автомобилями, в том числе двумя раритетными «Волгами» ГАЗ М21 и ГАЗ 24 (другие автомобили — Toyota Sequoia, Toyota Land Cruser, Mercedes-Benz S350d 4MATIC, MINI Cooper S). В его собственности также находятся мотовездеходы Yamaha 660FWA и MAX 800-HO CAN-AM, мотоцикл Softail Standard (Harley-Davidson) и трицикл IVANYCH.

Напомним, ранее о доходах за 2021 год отчитались новосибирские депутаты Госдумы и полпред президента России в СФО Анатолий Серышев.