«Континент Сибирь» начинает цикл материалов, посвященных подведению итогов уходящего года. Каким он был, на вопросы «КС» отвечает генеральный директор «Спортивного комплекса «АРМАДА» ПАВЕЛ КИВА.

— Павел Николаевич, чем вам запомнился 2019 год?

— Если говорить о личном, то, во­первых, конечно, тем, что наш проект — Спортивно­оздоровительный комплекс «Армада» — отметил свою первую годовщину. Отметил большим и запоминающимся праздником, который собрал огромную аудиторию. Около 5 тысяч человек пришли поздравить нас в этот день. Для меня это означает признание нашего проекта. Для них «Армада» не только открыла возможности развиваться, заниматься спортом, а стала еще и неким культурным, объединяющим центром. Очень приятно это осознавать.

Если оценивать уходящий год в более широком смысле, с точки зрения бизнеса, то и для меня, и для моих коллег он был непростым. Ну а когда бывают простые годы у предпринимателей? Всякий раз нужно доказывать свою состоятельность, свое право на успех. Обосновывать собственные предпринимательские амбиции четко выверенными и взвешенными решениями. Только так будет результат, который конвертируется не только и не столько в прибыль, но прежде всего в надежные партнерские отношения с коллегами по бизнесу и властью. А это в свою очередь дает новые возможности для сотрудничества и реализации новых интересных проектов.

— Как вы оцениваете уходящий год с точки зрения развития деловой среды в Новосибирской области?

— А что такое эта деловая среда? Для тех, кто работает на земле, кто работает с людьми, деловая среда формируется в отношениях со своими партнерами по бизнесу, с коллегами­предпринимателями, с руководителями муниципального и регионального уровня, которые способны содействовать в принятии тех или иных решений. Это формирует нашу деловую среду. Развивается ли она? Да мы все развиваемся. Каждый день мы встречаемся, проводим переговоры и смотрим, что мы можем сделать лучше. Что мы можем сделать для нашего бизнеса. Конечно, во многом задает тон политика экономического крыла регионального и федерального правительства. Но социально ориентированный бизнес, который не только для себя, а для людей, всегда найдет поддержку у руководства региона, руководства страны. Просто каждому предпринимателю нужно отчетливо понимать: задача власти состоит в том, чтобы дать развитие городу, району, поселку, а не создать идеальные условия для быстрого роста твоего бизнеса. Когда это понимание есть и есть готовность идти на компромисс, можно вместе достичь многого.

Отмечу два ключевых фактора. В области сложились понятные правила игры, а власть слушает и слышит предпринимательское сообщество. Не буду лукавить и утверждать, что у нас уже все идеально, но два этих момента дорогого стоят. Я много общаюсь с коллегами из других регионов и знаю, о чем говорю. Еще одна важная новость пришла на днях — Новосибирская область вошла в десятку лидеров рейтинга эффективности губернаторов. И кроме серьезного имиджевого успеха, в результате наш регион дополнительно получит почти полтора миллиарда рублей. Нужны ли какие­то комментарии? Не думаю.

— Как меняется инвестиционный климат в стране, в Новосибирской области?

— Об этом могу судить только по косвенным признакам, потому что в уходящем году логика развития нашего бизнеса не предполагала привлечения инвестиций. Но с предложениями о вложении средств к нам обращались неоднократно. В том числе и те, кто еще два-три года назад даже не подумали бы о таком шаге в отношении Новосибирской области. Нормализация политического климата способствует экономическому росту.

— Какие законопроекты или события, которые позитивно сказываются на инвестиционной привлекательности региона, вы бы выделили? Чего не хватило?

— Я бы отметил рост темпов кредитования предприятий малого и среднего бизнеса Новосибирской области. По этому показателю мы обогнали даже Москву и Петербург. И для того, кто понимает, как работает бизнес, что называется, «на земле», это очень серьезный и позитивный сигнал.

— Какими еще решениями властей запомнился этот год? Что вы восприняли с оптимизмом, а что не понравилось?

— Год был непростым еще и с той точки зрения, что это был выборный год для мэра. И на этих выборах было немало спекуляций на тему участия или неучастия «Единой России». Мне импонирует тот факт, что наш нынешний губернатор Андрей Травников не только не позволил каким­то образом дискредитировать выборный процесс, но и не дал ни на мгновение усомниться в том, что все предыдущие договоренности в силе и строго соблюдаются. Причем необходимо понимать, что это все происходило под большим информационным давлением, но руководитель региона сдал этот экзамен на отлично. Вот этот факт, мне кажется, достоин внимания.

И самое главное — это решение Травникова о том, что он возглавит региональное отделение «Единой России». Могу только предполагать, как непросто оно далось. Но это очень прямой и сильный шаг, который в случае успешного проведения избирательного цикла 2020–2021 годов приведет к еще большей политической стабильности. А в нашем регионе она как воздух нужна для развития экономики и привлечения инвестиций.

— Каким был год конкретно для вашего проекта «Армада­Клуб»?

— Образно говоря, это был год выхода нашего проекта на крейсерскую скорость. Период тонкой настройки, отлаживания всего созданного нами под флагом «Армады» механизма. И время, когда напряженная работа приносит долгожданный результат. Видеть счастливые лица посетителей «Армады» — детей и взрослых, это дорогого стоит.

— Расскажите о планах на 2020 год, о развитии проектов, в том числе социальных.

— Планы у нас, как всегда, грандиозные. СОК «Армада» стал флагманом армады спортивных сооружений, которые входят в уже реализуемую на данный момент концепцию спортивного кластера, создаваемого в поселке Краснообск, предполагаемой площадью около 50 000 кв. метров. Мы задали тон, теперь впереди много совместной работы и с областью, и с муниципалитетом. Это, так сказать, программа максимум, а если говорить об «Армаде», то в данный момент мы обустраиваем большой каток и огромную новогоднюю горку для жителей нашего поселка и гостей «Армады», реализуемые в рамках нашей социальной направленности, т. е. абсолютно бесплатно для всех посетителей.

В данный момент наша команда занимается проектированием лыжной базы круглогодичного использования, и тоже на добровольческой основе.

Также на сегодня нами разрабатывается проект «Спортсмены Великой Победы», реализуемый в преддверии празднования 75­й годовщины Великой Победы.

Ну и конечно, развитие бесплатных спортивных направлений для детей и для наших уважаемых ветеранов, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

Все эти программы уже реализованы в СОК «Армада», но в 2020 году мы планируем выйти на областной масштаб. Я имею в виду организацию соревнований между муниципальными образованиями Новосибирской области.

— С какими ожиданиями и пожеланиями вы входите в следующий год как житель Новосибирска, бизнесмен и общественный деятель?

— Ожидание большой и продуктивной работы. У нас солидные планы, и мы сами себе ставим очень сжатые сроки для их реализации. Вы знаете, мои дети учатся в самой обычной школе и ходят в спортивные секции вместе со своими одноклассниками и ребятами, живущими по соседству. И я как предприниматель, человек с немного большими возможностями, чем многие мои земляки, очень заинтересован в том, чтобы мои сыновья и дочь росли в атмосфере благополучия. Чтобы их окружали счастливые дети.

А этого можно добиться только создавая для своих земляков комфортные условия для работы и для жизни.

Ну и конечно, происходящее вокруг российского спорта очень беспокоит меня как генерального директора спортивного комплекса, да и просто как гражданина нашей страны. Не хочу сейчас рассуждать на тему, кто и в чем виноват, но считаю принципиально важным, чтобы последствия этих скандалов не мешали развитию детского и юношеского спорта.

Наступающий год не позволит нам решить все поставленные задачи. Но ближе к нашей цели мы обязательно станем. С Новым годом, дорогие друзья!

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