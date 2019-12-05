«Континент Сибирь» начинает цикл материалов, посвященных подведению итогов уходящего года. Каким он был, на вопросы «КС» отвечает генеральный директор «Спортивного комплекса «АРМАДА» ПАВЕЛ КИВА.
— Павел Николаевич, чем вам запомнился 2019 год?
— Если говорить о личном, то, вопервых, конечно, тем, что наш проект — Спортивнооздоровительный комплекс «Армада» — отметил свою первую годовщину. Отметил большим и запоминающимся праздником, который собрал огромную аудиторию. Около 5 тысяч человек пришли поздравить нас в этот день. Для меня это означает признание нашего проекта. Для них «Армада» не только открыла возможности развиваться, заниматься спортом, а стала еще и неким культурным, объединяющим центром. Очень приятно это осознавать.
Если оценивать уходящий год в более широком смысле, с точки зрения бизнеса, то и для меня, и для моих коллег он был непростым. Ну а когда бывают простые годы у предпринимателей? Всякий раз нужно доказывать свою состоятельность, свое право на успех. Обосновывать собственные предпринимательские амбиции четко выверенными и взвешенными решениями. Только так будет результат, который конвертируется не только и не столько в прибыль, но прежде всего в надежные партнерские отношения с коллегами по бизнесу и властью. А это в свою очередь дает новые возможности для сотрудничества и реализации новых интересных проектов.
— Как вы оцениваете уходящий год с точки зрения развития деловой среды в Новосибирской области?
— А что такое эта деловая среда? Для тех, кто работает на земле, кто работает с людьми, деловая среда формируется в отношениях со своими партнерами по бизнесу, с коллегамипредпринимателями, с руководителями муниципального и регионального уровня, которые способны содействовать в принятии тех или иных решений. Это формирует нашу деловую среду. Развивается ли она? Да мы все развиваемся. Каждый день мы встречаемся, проводим переговоры и смотрим, что мы можем сделать лучше. Что мы можем сделать для нашего бизнеса. Конечно, во многом задает тон политика экономического крыла регионального и федерального правительства. Но социально ориентированный бизнес, который не только для себя, а для людей, всегда найдет поддержку у руководства региона, руководства страны. Просто каждому предпринимателю нужно отчетливо понимать: задача власти состоит в том, чтобы дать развитие городу, району, поселку, а не создать идеальные условия для быстрого роста твоего бизнеса. Когда это понимание есть и есть готовность идти на компромисс, можно вместе достичь многого.
Отмечу два ключевых фактора. В области сложились понятные правила игры, а власть слушает и слышит предпринимательское сообщество. Не буду лукавить и утверждать, что у нас уже все идеально, но два этих момента дорогого стоят. Я много общаюсь с коллегами из других регионов и знаю, о чем говорю. Еще одна важная новость пришла на днях — Новосибирская область вошла в десятку лидеров рейтинга эффективности губернаторов. И кроме серьезного имиджевого успеха, в результате наш регион дополнительно получит почти полтора миллиарда рублей. Нужны ли какието комментарии? Не думаю.
— Как меняется инвестиционный климат в стране, в Новосибирской области?
— Об этом могу судить только по косвенным признакам, потому что в уходящем году логика развития нашего бизнеса не предполагала привлечения инвестиций. Но с предложениями о вложении средств к нам обращались неоднократно. В том числе и те, кто еще два-три года назад даже не подумали бы о таком шаге в отношении Новосибирской области. Нормализация политического климата способствует экономическому росту.
— Какие законопроекты или события, которые позитивно сказываются на инвестиционной привлекательности региона, вы бы выделили? Чего не хватило?
— Я бы отметил рост темпов кредитования предприятий малого и среднего бизнеса Новосибирской области. По этому показателю мы обогнали даже Москву и Петербург. И для того, кто понимает, как работает бизнес, что называется, «на земле», это очень серьезный и позитивный сигнал.
— Какими еще решениями властей запомнился этот год? Что вы восприняли с оптимизмом, а что не понравилось?
— Год был непростым еще и с той точки зрения, что это был выборный год для мэра. И на этих выборах было немало спекуляций на тему участия или неучастия «Единой России». Мне импонирует тот факт, что наш нынешний губернатор Андрей Травников не только не позволил какимто образом дискредитировать выборный процесс, но и не дал ни на мгновение усомниться в том, что все предыдущие договоренности в силе и строго соблюдаются. Причем необходимо понимать, что это все происходило под большим информационным давлением, но руководитель региона сдал этот экзамен на отлично. Вот этот факт, мне кажется, достоин внимания.
И самое главное — это решение Травникова о том, что он возглавит региональное отделение «Единой России». Могу только предполагать, как непросто оно далось. Но это очень прямой и сильный шаг, который в случае успешного проведения избирательного цикла 2020–2021 годов приведет к еще большей политической стабильности. А в нашем регионе она как воздух нужна для развития экономики и привлечения инвестиций.
— Каким был год конкретно для вашего проекта «АрмадаКлуб»?
— Образно говоря, это был год выхода нашего проекта на крейсерскую скорость. Период тонкой настройки, отлаживания всего созданного нами под флагом «Армады» механизма. И время, когда напряженная работа приносит долгожданный результат. Видеть счастливые лица посетителей «Армады» — детей и взрослых, это дорогого стоит.
— Расскажите о планах на 2020 год, о развитии проектов, в том числе социальных.
— Планы у нас, как всегда, грандиозные. СОК «Армада» стал флагманом армады спортивных сооружений, которые входят в уже реализуемую на данный момент концепцию спортивного кластера, создаваемого в поселке Краснообск, предполагаемой площадью около 50 000 кв. метров. Мы задали тон, теперь впереди много совместной работы и с областью, и с муниципалитетом. Это, так сказать, программа максимум, а если говорить об «Армаде», то в данный момент мы обустраиваем большой каток и огромную новогоднюю горку для жителей нашего поселка и гостей «Армады», реализуемые в рамках нашей социальной направленности, т. е. абсолютно бесплатно для всех посетителей.
В данный момент наша команда занимается проектированием лыжной базы круглогодичного использования, и тоже на добровольческой основе.
Также на сегодня нами разрабатывается проект «Спортсмены Великой Победы», реализуемый в преддверии празднования 75й годовщины Великой Победы.
Ну и конечно, развитие бесплатных спортивных направлений для детей и для наших уважаемых ветеранов, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.
Все эти программы уже реализованы в СОК «Армада», но в 2020 году мы планируем выйти на областной масштаб. Я имею в виду организацию соревнований между муниципальными образованиями Новосибирской области.
— С какими ожиданиями и пожеланиями вы входите в следующий год как житель Новосибирска, бизнесмен и общественный деятель?
— Ожидание большой и продуктивной работы. У нас солидные планы, и мы сами себе ставим очень сжатые сроки для их реализации. Вы знаете, мои дети учатся в самой обычной школе и ходят в спортивные секции вместе со своими одноклассниками и ребятами, живущими по соседству. И я как предприниматель, человек с немного большими возможностями, чем многие мои земляки, очень заинтересован в том, чтобы мои сыновья и дочь росли в атмосфере благополучия. Чтобы их окружали счастливые дети.
А этого можно добиться только создавая для своих земляков комфортные условия для работы и для жизни.
Ну и конечно, происходящее вокруг российского спорта очень беспокоит меня как генерального директора спортивного комплекса, да и просто как гражданина нашей страны. Не хочу сейчас рассуждать на тему, кто и в чем виноват, но считаю принципиально важным, чтобы последствия этих скандалов не мешали развитию детского и юношеского спорта.
Наступающий год не позволит нам решить все поставленные задачи. Но ближе к нашей цели мы обязательно станем. С Новым годом, дорогие друзья!