Комитет Законодательного собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения поддержал закон по компенсации части затрат на газификацию жилья отдельным категориям граждан.

Депутаты ЗС Новосибирской области на заседании комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения 10 марта одобрили проект закона о компенсации части расходов по газификации для девяти категорий граждан.

Согласно законопроекту, право на компенсацию газификации получат наименее социально защищенные граждане. Среди них – участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей и жители блокадных городов, одинокие инвалиды и граждане с детьми-инвалидами. Одной из самых многочисленных категорий граждан, которым будет положена компенсация, станут одиноко проживающие ветераны труда Новосибирской области.

Компенсация затрат на подключение жилья к газу перечисленным категориям населения составит 50% фактически понесенных расходов, но в сумме не более 35 тыс. рублей.

Как сообщила депутатам министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, основу для расчёта предельного размера компенсации составили данные, полученные от регионального министерства ЖКХ и энергетики.

«Мы взяли усреднённые данные по стоимости газовых котлов и счётчиков расхода газа, стоимости выполнения проектных работ, стоимости строительно-монтажных работ по подключению и технологическому присоединению объекта капитального строительства. Суммарно эти затраты составляют порядка 70 тысяч рублей, 50% от которых и есть 35 тысяч рублей», – пояснила Елена Бахарева, добавив, что на такую меру поддержки могут рассчитывать более чем три тысячи жителей Новосибирской области.

На вопрос депутата Заксобрания Александра Шпикельмана о том, планируется ли ввести компенсацию затрат для тех граждан, которые попадают в перечисленные категории, но уже на свои средства провели газ, министр ответила, что такая возможность будет рассматриваться дополнительно.

Председатель комитета Игорь Гришунин сделал акцент на необходимости расширить список категорий на льготу, а также усилить дальнейшую работу депутатов по всем мерам поддержки социально незащищенных граждан в изменившихся условиях.

«Сегодня речь идет об отдельных категориях граждан, которым компенсируются затраты на газификацию из регионального бюджета. Далее мы будем расширять список тех, кому полагается льгота. Отмечу, что это дополнительная мера социальной поддержки к уже действующим в нашей стране мерам по газификации домовладений, — сказал Игорь Гришунин. — В изменившихся условиях мы намерены реагировать оперативно, законодательно предпринимать новые меры социальной поддержки граждан, а также наращивать и усиливать уже существующие. Все меры мы проговариваем с министерствами социальной политики и здравоохранения региона. В приоритете у нас всегда – забота о людях».

Парламентарии вынесли проект закона о компенсациях затрат по газификации на рассмотрение сессии регионального парламента с рекомендацией принять его в первом чтении.

Напомним, в июне 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет бесплатно доводить газ до границ земельных участков граждан. Право на бесплатное подключение по программе социальной газификации получили около 5 млн россиян — это хозяева домовладений, находящихся в границах газифицированных населенных пунктов. Согласно закону, гражданам больше не нужно самим оплачивать услуги по доведению газа до границ участка – эти расходы теперь берут на себя газораспределительные организации.