МТС расширил гигабитное покрытие в Краснообске

МТС обеспечила 27 домов поселка Краснообск (ВАСХНиЛ) высокоскоростным домашним интернетом, который в 10 раз превышает стандартные скорости, Более 5 900 семей в получили возможность подключить свои гаджеты к интернету на скорости до 1 гигабита в секунду.

Особенность гигабитной связи в том, что даже при значительных нагрузках на сеть скорость на любом домашнем девайсе у каждого члена семьи будет стабильно высокой: скорость интернета почти равна скорости чтения с жесткого диска. Об этом сообщил в своем аккаунте директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

По данным МТС, сегодня зачастую количество девайсов уже превышает число членов семьи. Новая сеть разгрузит сеть Wi-Fi и позволит краснообцам смотреть видео и вести стриминг в режиме Ultra HD, учится и работать, играть в «тяжелые» компьютерные игры с облачных серверов. Также с помощью гигабитного интернета краснообцы могут объединить все домашние устройства в экосистему и пользоваться множеством цифровых сервисов, включая систему «Умный дом».

Для подключения высокоскоростного интернета требуется оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью 1 Гбит/сек.