В Шадрино Новосибирской области увеличилась зона покрытия 4G и скорость передачи данных. Улучшение качества связи почувствовали также в рабочем посёлке Линёво. Теперь около 18 тысяч жителей Искитимского района получили возможность пользоваться цифровыми услугами на комфортных скоростях. Информацией об этом поделилась пресс-служба МегаФона.

Несмотря на небольшое количество жителей Шадрино (около 500 человек), активность абонентов в Сети ежегодно растет, а вместе с ней и потребляемый трафик. В среднем в месяц шадринцы передают через свои мобильные устройства около 2,5 тысяч гигабайт данных, а на разговоры тратят порядка 700 часов.

Улучшения сети также затронули и рабочий посёлок Линёво, расположенный в нескольких километрах от Шадрино. Это один из крупнейших населенных пунктов городского типа в России и самый большой в Новосибирской области. Инженеры запустили на юго-востоке посёлка дополнительный низкочастотный слой LTE, который имеет расширенную территорию действия и лучше работает в закрытых помещениях. В этой части Линёво находятся жилые многоквартирные дома, районная больница и поликлиники, а также обновлённая футбольная площадка и скейт-парк. Теперь жители смогут с большим комфортом смотреть фильмы в онлайн‑кинотеатрах, передавать «тяжёлые» файлы в мессенджерах, общаться по видеосвязи. А футболисты и скейтеры – размещать видео и фото с тренировок в социальных сетях, проводить прямые эфиры и записывать «кружки» в телеграме.

После модернизации инфраструктуры МегаФона в Искитимском районе большее количество абонентов смогут говорить по телефону, используя современную технологию цифровых звонков VoLTE. Она позволяет звонить через сеть 4G с лучшим качеством, при этом вызовы тарифицируются, как обычные звонки.

«Обновление оборудования и расширение сети LTE в этом году позволили улучшить покрытие, качество и стабильность сигнала в регионе», — комментирует директор МегаФона в Новосибирской области Денис Трофимчук. – «Мы видим, насколько востребованы эти улучшения – так в Шадрино за два летних месяца этого года мобильная активность выросла на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».