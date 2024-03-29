Картинки, тексты или музыка: как распределились интересы сибиряков в мобильном общении с нейросетями?

Согласно аналитике сервиса «Яндекс. Нейростат» на конец февраля 2024 года, нейросети продолжают стремительно наращивать свою популярность в России: с начала 2022 года интерес к ним вырос более чем в 15 раз. Сейчас слово «нейросеть» встречается в запросах примерно так же часто, как «караоке», «рыбалка» или «помидоры». «Континент Сибирь» запросил информацию у мобильных операторов по динамике интереса к мобильным ИИ-приложениям в регионах Сибирского Федерального округа (СФО).

Тенденцию нарастания спроса подтвердили специалисты пресс-службы «МегаФона». По их сведениям, за год в России мобильный трафик сервисов по работе с искусственным интеллектом (ИИ) вырос в 8 раз. Заметен общий рост интереса к нейросети Яндекса «Шедеврум», которая генерирует изображения: в 2024 году доля мобильного интернет-трафика на эту сеть составила 90% данной категории. При этом у сибиряков на 20% упал спрос на некогда топовый сервис ChatGPT (с ноября 2023 по февраль 2024 года).

Так в Новосибирской области в этом году «Шедеврум» уверенно лидирует с долей 87%. Второе место по популярности заняла нейросеть ruDALL-E, которая также генерирует изображения. На третьем месте — retext.ai — сервис перефразирования. Красноярцам нейросети нравятся в такой же пропорции.

В Омской области рейтинг предпочтений нейросетей несколько иной: первое место – «Шедеврум», второе — ruDALL-E, третье — aiva.ai (платформа для генерации музыки). Томичи, как и новосибирцы, отдали предпочтение «Шедевруму», ruDALL-E и retext.ai. Соседи из Кемеровской области тоже чаще обращаются к «Шедеврум», меньше пользовались soundraw.io (сервисом для создания музыки) и ruDALL-E. Жители Алтайского края больше времени проводили в «Шедевруме», меньше — в ruDALL-E и retext.ai.

Рейтинг нейросетевой активности сибирских регионов «Континенту Сибирь» предоставил мобильный оператор Tele2. «Мы можем оценить только количество прямых пользователей ресурсов, однако эта выборка, в целом, репрезентативна. Первую пятёрку регионов по количеству пользователей нейросетей ChatGPT и YandexGPT составили: Томск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Кемерово», — сообщил PR-директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Александр Паньков.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, какой из сибирских регионов является лидером по объему мобильного трафика Telegram.