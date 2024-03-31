Новосибирск вошёл в число пилотных регионов по тестированию в России технологии 5G

На заседании Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ определены пилотные зоны 5G для тестирования методов динамического управления спектром, сообщает официальный сайт Минцифры.

Совместное предприятие «Новые цифровые решения», которое объединяет «большую четверку» российских операторов мобильной связи, планирует опробовать технические меры совместимости сетей 5G с существующими средствами связи. Для этого определены зоны тестирования. В сообщении отмечается, что использоваться на них будут российские базовые станции.

Принято решение, что пилотный проект пройдёт в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, а также в Московской и Ленинградской областях. Система динамического управления спектром даст возможность спецпотребителям (силовым ведомствам) временно ограничивать использование частот операторов связи на определенных локальных территориях.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, что в Новосибирской области ищут подрядчика для сопровождения информационной системы «Электронная школа», права на использование которой принадлежат министерству цифрового развития и связи региона.