Депутаты Новосибирской области ограничили выплаты по концессиям из бюджета региона

Депутаты новосибирского Заксобрания определили лимит регионального инвестиционного фонда, ограничив его до 2%. По мнению парламентариев, это позволит оптимизировать использование бюджетных средств.

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области одобрили изменения в закон об инвестиционном фонде региона на сессии 28 октября. Согласно корректировкам, средства на реализацию проектов ГЧП и концессионных соглашений будут направляться из фонда, максимальный объём которого составит 2% от областного бюджета.

«Размер инвестиционного фонда не должен превышать двух процентов прогнозируемого объёма собственных доходов областного бюджета Новосибирской области без учёта безвозмездных поступлений и доходов дорожного фонда региона», — сообщили в пресс-службе областного Заксобрания.

Как уточнила на сессии заместитель председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко, при удорожании объектов будет предоставлена возможность учесть разницу в стоимости в пределах установленных лимитов.

«Депутаты обязаны контролировать эффективность использования бюджетных средств, мы ровно к этому и подошли. Можно много назаключать договоров, и нас уже не будет, а долги останутся. Нельзя переходить планку, нужно жить по доходам. Мы ограничим ресурс, который можно направить на ГЧП и концессии», — цитирует пресс-служба Заксобрания председателя областного парламента Андрея Шимкива, который отметил, что вопрос ограничения инвестиционного фонда сейчас обсуждается и в других регионах.

Решение принято с учётом исполнительной власти региона – как подчеркнули депутаты во время сессии, губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал положительное заключение на принятие изменений. При этом, как следует из опубликованной на сайте Заксобрания копии документа, глава региона просил увеличить лимит исчислений в инвестиционный фонд до 4%.

Напомним, что о планах областного парламента ограничить бюджетные выплаты по концессиям стало известно на прошлой сессии Заксобрания 30 сентября. Андрей Шимкив сообщил, что депутаты намерены рассмотреть соответствующий законопроект, чтобы реализация заключённых соглашений не помешала развитию региона.

С критикой регламента концессионных соглашений областные депутаты выступали ещё в июне. Они в том числе напомнили, что концессионное соглашение о строительстве мусороперерабатывающих заводов, заключённое областными властями с группой «ВИС», всё ещё находится в замороженном состоянии. Как подчёркивал Андрей Шимкив, необходимо учитывать долгосрочные последствия заключённых договорённостей.