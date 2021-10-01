Депутаты Новосибирской области планируют ограничить бюджетные выплаты по концессиям

Законодательное собрание Новосибирской области планирует разработать закон, ограничивающий бюджетные выплаты по договорам концессий. Как отметил спикер областного парламента Андрей Шимкив, подписанные договорённости не должны негативно сказываться на развитии региона.

О планах по разработке закона, который бы поспособствовал ограничению выплат по концессиям из бюджета региона, председатель Законодательного собрания Новосибирской области сообщил на сессии парламента 30 сентября. Спикер пояснил, что такие выплаты могут быть весьма существенными, что негативно отразится на развитии региона.

«Мы не хотим, чтобы подписанные по ГЧП и концессиям договорённости через какое-то время после запуска всех проектов плохо влияли на развитие нашей области. Можно уйти в обязательства по пяти-десяти большим объектам и забыть Кыштовку и Карасук. Скорее всего, мы сейчас будем рассматривать закон, который будет в процентном отношении ограничивать выплаты по ГЧП и концессиям», — сообщил Андрей Шимкив на сессии Заксобрания региона в четверг.

Как писал «Континент Сибирь», в июне областные депутаты выступили с резкой критикой регламента заключения концессионных соглашений. Как отмечал Андрей Шимкив на публичных слушаниях по отчёту об исполнении бюджета за 2020 год, необходимо видеть, какие последствия повлекут за собой договорённости по ГЧП и концессиям через пять лет. Тогда же парламентарии напомнили, что концессионное соглашение областных властей с группой «ВИС» о строительстве мусороперерабатывающих заводов всё ещё находится в замороженном состоянии.