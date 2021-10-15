В новосибирский Институт лазерной физики СО РАН пришли силовики

Как стало известно «Континенту Сибирь» в новосибирском Институте лазерной физики СО РАН (ИЛФ СО РАН) правоохранители проводят оперативно-следственные действия.

По сведениям «Континента Сибирь», в Институте лазерной физики СО РАН в Новосибирске правоохранители проводят оперативно-следственные действия в рамках уголовного дела в отношении директора ФГБУ науки ИЛФ СО РАН Алексея Тайченачева. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

По данным источников издания, в 2017 году между ООО «Оптогард-Нанотех» и институтом был заключен договор на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы на сумму 6,2 млн рублей. За выполненные работы компания перечислила свыше 4,6 млн рублей ИЛФ СО РАН.

По версии следствия, после этого руководитель ИЛФ СО РАН Алексей Тайченачев по просьбе научного руководителя института Сергея Багаева неправомерно заключил заведомо мнимый договор между институтом и Межотраслевой научно-технической ассоциацией «Сибирский лазерный центр» (МНТА «СЛЦ»), где Багаев числится гендиректором, на выполнение работ, связанных с предыдущим контрактом, за 2 млн рублей, зная, что организация не имеет собственных мощностей на исполнение обязанностей по договору. Выполнение работ было возложено на сотрудников ИЛФ СО РАН.

Действия руководителя института повлекли нарушение интересов учреждения в виде недополучения денежных средств в размере 2 млн рублей, что и стало поводом для возбуждения уголовного дела.

Отметим, Сергей Багаев являлся директором Института лазерной физики СО РАН с 1992 года по 2016 год. После него на должность был назначен Алексей Тайченачев.