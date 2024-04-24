Сибирские таможенники возбудили 5 уголовных дел против «лесных» ОПГ

Сибирские таможенники рассказали о борьбе с контрабандой леса в I квартале нынешнего года: с января по март сотрудники таможенных подразделений Сибири уже возбудили десятки уголовных и сотни административных дел.

По данным пресс-службы Сибирского таможенного управления (СТУ), с начала нынешнего года таможенными органами Сибири по фактам контрабанды древесины было возбуждено 25 уголовных дел. Наибольшее количество уголовных дел, связанных с преступлениями в сфере с лесоэкспорта, возбудили Красноярская (10 дел), Иркутская (5 дел) и Сибирская электронная (4 дела) таможни.

В отношении участников организованных преступных групп возбуждено 5 уголовных дел — все их завела Иркутская таможня. Кроме того, при предотвращении незаконного вывоза лесоматериалов таможнями СТУ возбуждено 260 дел об административных правонарушениях.

По данным ведомства, с начала года в ходе производства неотложных следственных действий по уголовным делам сотрудники правоохранительных подразделений сибирских таможен изъяли подготовленные к вывозу за границу лесоматериалы общим объемом более 170 кубометров стоимостью свыше 1,5 млн рублей.

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