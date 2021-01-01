По итогам 2020 года наиболее популярными среди аудитории портала стали следующие материалы:

Масштабное тестирование на коронавирус без направления врача нецелесообразно

Где в Новосибирске сдать анализ на COVID-19?

Здоровье
Марина Цурмаст
 
В Новосибирске фиксируется рост числа случаев ОРВИ и коронавируса. Врачи объясняют это традиционным началом эпидсезона. Где сегодня можно сдать тест на коронавирус без направления...
Андрей Травников

Андрей Травников назвал сроки окончания режима самоизоляции в Новосибирской области

Власть
www.ksonline.ru и Федор Туров
 
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе пресс-брифинга 3 апреля сообщил о мерах, которые будут реализованы в регионе во исполнение указа президента РФ Владимира...
Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области назвал дату возвращения детей в школы

Власть
Федор Туров и Валерий Иванов
 
Сегодня губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил дату окончания школьного карантина. Ученики смогут вернуться за парты уже 13 апреля, в понедельник, но далеко не...

Глава Роспотребнадзора сообщила, какие предприятия могут заработать после 12 мая

Власть
Федор Туров
 
6 мая президент РФ Владимир Путин в ходе совещания Правительства России напомнил о том, что сегодня крайний срок, в который должны быть готовы региональные...

МЧС объявило экстренное предупреждение в Новосибирской области

Новости
Александр Корнев
 
В ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили о резком ухудшении погоды и порывистом ветре до 27 м/с, прогнозируя обрыв проводов и обрушение плохо...
В Новосибирской области введены дополнительные ограничения

В Новосибирской области введены дополнительные ограничения

Власть
Валерий Иванов
 
С 18 апреля на территории региона будут введены ограничения на посещение кладбищ, а с 19 апреля начинает действовать запрет на посещение рынков.
Олег Хорохордин

В Алтае и Хакасии определились с окончанием периода полной самоизоляции

Новости
www.ksonline.ru
 
Главы еще двух регионов Сибири анонсировали сроки окончания периода полной самоизоляции в связи с коронавирусом. Напомним, что президент РФ Владимир Путин в ходе видеообращения 2...

Источник сообщил о задержании директора новосибирского ООО «ГУМ»

Бизнес
Арсений Плотников
 
В Новосибирске продолжаются задержания лиц, предположительно причастных к уголовному делу Олега Ярового. Как стало известно «Континенту Сибирь», в числе задержанных мог оказаться один из...

Владимир Путин предложил заменить «кредиты на зарплату» безвозмездными выплатами от государства, но не для...

Власть
Федор Туров
 
15 апреля Владимир Путин в очередной раз выступи с обращением к гражданам России в связи с коронавирусом. В этот раз его выступление было полностью...
Пациенты «ковидного» госпиталя в Новосибирске устроили акцию протеста

Пациенты «ковидного» госпиталя в Новосибирске устроили акцию протеста

Здоровье
Александр Корнев
 
Пациенты новосибирской городской клинической больницы № 11 (ГКБ № 11) заявили, что в медучреждении их не тестируют на коронавирус и не отпускают домой. Информация о...
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