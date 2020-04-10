Сегодня губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил дату окончания школьного карантина. Ученики смогут вернуться за парты уже 13 апреля, в понедельник, но далеко не все.

Глава региона напомнил, что ранее было принято решение о досрочном начале весенних каникул, а затем – и о переходе школ на дистанционное обучение. Конечным сроком школьной самоизоляции министерство образования НСО обозначила 12 апреля. И в понедельник школы снова откроются – но только в селах и муниципалитетах, не входящих в Новосибирскую агломерацию, а также в городах с населением больше 23 тысяч человек.

«На данный момент принято решение о возобновлении очного посещения школ учениками на территории отдельных муниципалитетов. Это, в основном, сельские территории, не входящие в Новосибирскую агломерацию. В Новосибирске, в таких городских округах, как Бердск, Искитим, Обь, Кольцово, очное посещение школ с 13-го апреля не возобновляется, обучение будет продолжаться в дистанционном режиме, – заявил Андрей Травников. – То же самое относится к школам Новосибирского района, ряда муниципалитетов, входящих в Новосибирскую агломерацию. В остальных сельских школах с понедельника возобновляется очное обучение».

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