Главы еще двух регионов Сибири анонсировали сроки окончания периода полной самоизоляции в связи с коронавирусом.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в ходе видеообращения 2 апреля объявил о том, что в стране принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца. Однако этот период может быть скорректирован в сторону сокращения. «Субъектам РФ и их главам по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных для их территории как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и с точки зрения устойчивости ключевой инфраструктуры», — отметил Владимир Путин.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин продлил действие режима самоизоляции в регионе до 30 апреля. На период действия режима повышенной готовности в регионе по-прежнему приостановлена деятельность учреждений, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, а также профессиональных образовательных организаций Республики Алтай, реализующих программы среднего профессионального образования. Продолжает действовать временный запрет на деятельность организаций общественного питания и магазинов, реализующих непродовольственные товары. Это не касается аптек, специализированных магазинов, реализующих товары личной гигиены, автозапчасти.

В свою очередь глава Хакасии Валентин Коновалов продлил самоизоляцию жителей республики до 12 апреля. «Перечень организаций, которые смогут работать с 6 апреля, будет скорректирован. Пока все ориентируемся на прежнее постановление о введении режима повышенной готовности», — пояснил Коновалов в своем обращении.

Напомним, что 3 апреля стало известно, что в Омской области режим полной самоизоляции закончитсяуже 12 апреля. Соответствующее решение принято губернатором региона Александром Бурковым. В свою очередь в Новосибирской области с 6 апреля разрешается возобновить деятельность промышленным и строительным предприятиям. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе брифинга 3 апреля уточнил, что отрасли, не относящиеся к первостепенным (куда входит, например, сфера услуг, развлечений, спорта и другие), продолжат соблюдать карантин и дальше — вплоть до 30 апреля.

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