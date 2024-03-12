Красноярский край возглавил рейтинг регионов РФ по падению цены за «квадрат» в новостройках за месяц

Статистический сервис «Сбериндекс» показал относительное снижение стоимости новостроек в Красноярском крае в феврале этого года. Регион занял первое место в Топ-10 российских городов с численностью населения более 500 тысяч, в которых цены за один квадратный метр жилья в феврале 2024 года упали.

Единый ресурс застройщиков опубликовал Топ-10 крупных российских городов, где цены на жилье показали снижение в феврале 2024 года. Рейтинг, основанный на данных «Сбериндекса» по фактическим сделкам за месяц, возглавил Красноярский край. Средняя цена квадратного метра на рынке «первички» в регионе за февраль упала на 2,8%, достигнув уровня 117 480 рублей. В других сибирских регионах снижения цен на новостройки, по данным «Сбериндекса», не было.

Примечательно, что в это же время аналитики сервиса «Авито Недвижимость» отмечают, что по сравнению с январем 2024 года в феврале цены за один квадратный метр в Красноярском крае выросли на 0,8% и составили 122,2 тыс. рублей. По данным «Авито Недвижимости», в феврале наибольшее падение цен по сравнению с январем среди крупных российских городов отмечено в Иркутске (–5,1%).

В отношении цен на жилье в Новосибирской области аналитики двух платформ в унисон отмечают рост на 1,2%.

Ранее «Континент Сибирь» опубликовал прогноз экспертов рынка недвижимости, как будут вести себя цены на жилье в 2024 году в Новосибирске.