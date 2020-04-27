26 апреля в Новосибирской области было выявлено рекордное числе случаев коронавируса. Всего за сутки диагноз поставили 58 людям. Одна из основных причин «рекорда», как считают специалисты, возросшее число тестов, проводимых в Новосибирске на COVID-19. Где сегодня можно сдать тест на коронавирус без направления врача – выяснял корреспондент «Континента Сибирь».

Ежедневно в городе делают до 2 тысяч анализов на новый тип коронавируса COVID-19. Право проводить исследования имеют 8 лабораторий, в том числе — частные. Некоторые из них сотрудничают с коммерческими клиниками и принимают на платной основе анализы тех новосибирцев, кому не положено бесплатное тестирование по полису ОМС, как, например, приехавшим из-за рубежа или контактировавшим с заболевшими (если такой контакт доказан).

По данным Роспотребнадзора по Новосибирской области, исследования на COVID-19 проводятся в лабораториях на базе 8 организаций: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области», ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница № 1», ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница», ФГБУН «Федеральный Исследовательский Центр Фундаментальной и Трансляционной Медицины» (ФИЦ ФТМ), ФГБУН «Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук», в лабораториях ООО «ИНВИТРО-Сибирь», ООО «МБС- Технология» и ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина г. Новосибирск».

По словам замминистра здравоохранения Новосибирской области Елены Аксеновой, масштабное тестирование на коронавирус без направления врача нецелесообразно. Однако ряд организаций готовы ответить на нужды горожан и провести тестирование за деньги.

«Это инфекционное заболевание, как грипп, ОРВИ — на них никто не сдает анализы заранее. Но такая потребность у граждан есть. И сегодня такая возможность появилась в наших лабораториях. Это те лаборатории, которым не передаются централизованно тест-системы и не выполняющие государственную задачу в ОМС», — уточнила Елена Аксенова.

На выполнение госзаказа по тестированию сегодня ориентирована, например, сеть частных клиник «Инвитро». Первоначально здесь планировали проводить анализы на платной основе, но теперь все мощности направили на помощь лечебно-профилактическим учреждениям (ЛПУ) Новосибирска. По словам генерального директора ООО «Инвитро-Сибирь» Александра Хамидулина, сейчас клиника активно тестирует сотрудников госкорпораций. Также анализы на коронавирус массово сдают врачи больниц города. Однако Александр Хамидулин не исключил, что «на исходе» эпидемии «Инвитро» может открыть тестирование на платной основе для всех желающих.

Клиника «РЖД-Медицина» также не проводит платных тестов на коронавирус. Но на сайте организации предлагают бесплатно пройти онлайн-консультацию, а также онлайн-скрининг на коронавирус, чтобы определить свои риски заразиться и получить индивидуальные рекомендации врачей.

В свою очередь, в сети клиник «Авиценна» корреспонденту «Континента Сибирь» рассказали, что проводят тесты на COVID-19 только тем пациентам, которые попадают в клинику на госпитализацию, в том числе роженицам. А лаборатория KDL через свой официальный сайт сообщает новосибирцам о бесполезности тестов здоровым людям, дефиците тест-систем и необходимости анализов, в первую очередь, пациентам ЛПУ.

«С биологической точки зрения, тест, сделанный здоровому, может быть бесполезен. При попадании в организм вирус должен проникнуть в клетки. В случае сильной иммунной защиты часть вирусов уничтожается прямо на слизистых носа и дыхательных путей, а в клетки проникает их малая часть, и тут они не могут чувствовать себя комфортно, так как сильная иммунная система настигает вирус и там. И в этом случае заболевание не случается, либо проходит для пациента незаметно. Пациент, в таком варианте может быть выделителем вируса непродолжительное время, но количество вируса, которое он выделяет мало и может быть «не замечено» тест- системой. То есть получив отрицательный тест, такой человек с низким вирусовыделением может заразить пациента с ослабленным иммунитетом. И это вероятный сценарий, так как получив отрицательный результат, он перестанет считать себя опасным и не будет строго соблюдать правила самоизоляции», — предостерегают в лаборатории KDL.

Тем не менее, сдать анализ на COVID-19 на платной основе в настоящее время можно в следующих учреждениях.

Центр новых медицинских технологий (ЦНМТ)

Лаборатория ЦНМТ совместно с ФГБУН «Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук» ИХБФМ СО РАН проводит тестирование на коронавирусную инфекцию без направления врача. Забор материала для анализа осуществляется в диагностическом пункте по адресу: улица Пирогова, 25/4. Как рассказали в Центре корреспонденту «Континента Сибирь», помещение имеет отдельный вход с улицы. Сдать анализ можно ежедневно по предварительной записи по телефону 8 (383) 363-01-83 или на сайте центра.

Заявленная стоимость теста — 1550 рублей. Для жителей Советского района — 1250 рублей. Пенсионерам – 600 рублей. Срок готовности анализа — один рабочий день, не считая дня сдачи.

Сеть клиник «Санитас»

Прием анализов на коронавирус осуществляют клиники «Санитас» по двум адресам: ул. Николаева 12/3 в Академгородке и ул. Молдавская, 50 в Искитиме. Стоимость тестирования – 1200 рублей. Готовность — 1-2 рабочих дня. Записаться на забор анализов можно по телефону горячей линии клиники (383) 233-66-00.

Непосредственно тестирование проводит партнер клиники – лаборатория ООО «МБС- Технология». Как указано на сайте клиники «Санитас», на 25 апреля было сделано 778 заборов биоматериала на анализ. 646 – с отрицательным результатом, 4 – с положительным. 128 тестов пока находятся в режиме ожидания.

ООО «СиблабЛитех»

Лаборатория ООО «СиблабЛитех», как следует из информации на официальном сайте организации, проводит анализы только с выездом к пациенту на дом. Цена процедуры составляет 2950 рублей. В стоимость входит выезд медицинской бригады и забор биоматериала. Запись на анализы проводится по тел. 8-913-017-67-57. (на момент подготовки материала корреспонденту «Континента Сибирь» не удалось связаться с лабораторией).

Клиника «Медсанчасть-168»

Многопрофильная клиника «Медсанчасть-168» ведет платное тестирование на наличие коронавируса COVID-19 с 10 апреля. Забор анализов проводится с выездом на дом по Новосибирску, Краснообску, Бердску и Искитиму. Бригады работают без выходных.

Записаться на анализ можно через сайт клиники или по телефону кол-центра (383) 332-05-51. Стоимость теста составляет 2000 рублей. Помимо этой суммы нужно будет оплатить выезд бригады. Так, для жителей Академгородка или Краснообска стоимость вызова составит 1500 рублей, а для жителей районов Новосибирска – 2500 рублей. Если на одном адресе сдают анализ несколько человек, стоимость выезда оплачивается один раз, а стоимость анализа – для каждого человека отдельно.

Срок готовности анализов — от двух рабочих дней. Результаты высылаются по электронной почте либо выдаются на руки в любом из медцентров клиники.

Как сообщается на официальном сайте клиники «Медсанчасть-168», специалисты выезжают в полном одноразовом защитном комплекте, который меняется после каждого адреса. Для определения РНК коронавируса COVID-19 по технологии ПЦР используется мазок из горла или носовой полости.

В клинике советуют тщательно подготовиться к анализам для их большей точности. А именно, исключить потребление алкоголя за сутки до тестирования. За 3-4 часа до процедуры не есть, не чистить зубы, не полоскать рот и горло, не курить и не жевать жевательную резинку.

В целом, воспользоваться платным тестированиям могут те, кто не выезжал за границу в течение последних 14 дней, а также не входит в группу контактировавших с заболевшим или находящимся на карантине по коронавирусу в течение 14 дней. В этих случаях, а также при проявлении симптомов ОРВИ, обследование на COVID-19 проводится бесплатно. Для этого при симптомах ОРВИ нужно вызвать врача, а при наличии контактов с заболевшим или поездок за границу – обратиться в Роспотребнадзор или министерство здравоохранения региона.

Единая бесплатная горячая линия по профилактике коронавируса: 8 800 200-01-12. Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.

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