Источник сообщил о задержании директора новосибирского ООО «ГУМ»

В Новосибирске продолжаются задержания лиц, предположительно причастных к уголовному делу Олега Ярового. Как стало известно «Континенту Сибирь», в числе задержанных мог оказаться один из членов попечительского совета Фонда Дмитрия Башмакова, директор ООО «ГУМ» Дмитрий Куклин

Оперативно подтвердить или опровергнуть информацию о задержании Дмитрия Куклина «Континенту Сибирь» не удалось, на сайте Фонда Дмитрия Башмакова контактный телефон не указан, найти его в базах данных также не удалось. В фонде Дмитрий Куклин входит в состав Попечительского совета и представлен, как «эксперт в области защиты прав и интересов предпринимателей». Дмитрий Куклин является учредителем и руководителем ряда крупных новосибирских компаний, включая ООО «ГУМ», ООО «Гум-Инвест» и ООО УК «ЦУМ». Большинство компаний специализируются на операциях с недвижимым имуществом.

В августе текущего года, в интервью «Континенту Сибирь» генеральный директор компании «Экфард» Наталья Васильева рассказала об уголовном преследовании, которому она подвергалась по заявлению бывшего председателя совета директоров компании «Винап» Олега Ярового, предположительно, с целью завладения ее недвижимым имуществом стоимостью около 500 млн рублей. По словам Натальи Васильевой, на встречи Олег Яровой приходил с юристом Дмитрием Куклиным, которого представлял, как человека. «очень компетентного в сфере недвижимости».

Напомним, в понедельник утром стало известно о задержании задержании экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца и бывшего руководителя управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона Александры Авериной. По неподтвержденной пока официально информации, Денису Ференцу вменяется нарушение ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), бывшему руководителю управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона Александре Авериной – ст. 306 УК РФ (Пособничество в заведомо ложном доносе). Как пояснил «Континенту Сибирь» информированный источник, задержание бывших руководителей органа прокурорского надзора связано с уголовным делом в отношении бывшего председателя совета директоров компании «Винап» Олега Ярового. По версии следствия, Олег Яровой лично и через доверенных лиц мог организовать коррупционные контакты с руководством органов прокуратуры региона.

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