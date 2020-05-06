6 мая президент РФ Владимир Путин в ходе совещания Правительства России напомнил о том, что сегодня крайний срок, в который должны быть готовы региональные программы поэтапного выхода из карантина. О том, какие предприятия и отрасли из тех, что пока не работают, будут «раскарантинены» первыми, и какие условия для этого должны быть соблюдены, рассказала глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова.

Решение об ослаблении или возобновлении тех или иных мер по-прежнему лежит на губернаторах. «Когда были введены ограничения, вызванные эпидемией коронавируса, главам регионов были даны дополнительные полномочия — напомнил Владимир Путин. — Практика показала, что мы поступили абсолютно правильно — по нашему пути пошли и зарубежные страны».

Анна Попова предложила губернаторам самим принимать решения, по согласованию с Минздравом и главными санитарными врачами, насколько тот или иной регион готов к ослаблению карантинных мер. Сама она предложила три ключевых показателя: темпы прироста числа заболевших, свободный коечный фонд для госпитализации и процент граждан, проверенных на наличие COVID-19 для максимально объективной оценки. «При этом данные оценки должны быть ретроспективны с охватом в одну-две недели, нужно учитывать инкубационный период вируса», — добавила Анна Попова.

Если обстановка в регионе складывается благополучно, по мнению главы РПН, смягчение карантинных мер после 12 мая лучше всего проводить не сразу, а поэтапно. На первом этапе она рекомендовала ограничиться проведением спортивных тренировок и соревнований на открытой местности с соблюдением санитарной дистанции, а также разрешить работу небольших магазинов и других организаций не первой необходимости. ТРЦ и другие крупные объекты при этом должны оставаться закрытыми. Второй этап — свободное перемещение по улицам с соблюдением дистанции, открытие школ и других учебных заведений, а также крупных ТЦ, но с ограничением на число посетителей единовременно. Третий этап включает в себя открытие практически всех отраслей, включая общепит и гостиницы, а также парков, скверов, набережных и других публичных пространств. При этом санитарные меры, вроде рекомендуемого ношения масок и использования санитайзеров, предлагается сохранить.

Решение о том, когда какой шаг делать, должны принимать главы субъектов. Один из них, мэр Москвы Сергей Собянин, уже в ходе заседания объявил о том, что готов с 12 мая смягчить условия карантина, разрешив работу всем стройкам и промышленным предприятиям. Для Новосибирска, напомним, этот этап был пройден больше месяца назад.

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