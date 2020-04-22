В Новосибирске перекроют Михайловскую набережную

В связи с введением ограничительных мер и самоизоляции из-за коронавируса в Новосибирске будет закрыта для передвижения Михайловская набережная.

Об этом «Континенту Сибирь» сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Заградительными лентами будут перекрыты как детские и развлекательные площадки, так и сам променад набережной. Решение об этом было принято на прошедшем заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса. Как пояснила Анна Терешкова, причиной такого решения стало попадание Новосибирска в топ регионов по нарушению самоизоляции.

Ранее о начале уголовно-процессуальной проверки, связанной с нарушением новосибирцами режима самоизоляции, сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ. Поводом стали опубликованные в СМИ сообщения о «массовых гуляниях», в которых СК усмотрел признаки состава преступления, предусмотренного частью первой ст. 236 УК РФ (Нарушении санитарно-эпидемиологических правил). «В рамках проведения проверки будет дана оценка действиям должностных лиц ответственных за соблюдение жителями Новосибирска режима самоизоляции», — пояснили в следственном управлении СК РФ.

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