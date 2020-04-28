Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов 28 апреля снова обратился к гражданам России. По его словам, режим повышенной готовности, введенный до конца апреля, будет продлен на время майских праздников, но после них с высокой долей вероятности страна начнет постепенно выходить из карантина.

Президент напомнил о том, что с главам субъектов РФ были предоставлены дополнительные полномочия, чтобы обеспечить гибкий подход к борьбе с пандемией. «Подводя итоги нашей работы — нам удалось затормозить распространение эпидемии — подчеркнул Владимир Путин. — Это результат нашей общей работы, ответственности миллионов граждан, прислушавшихся к рекомендациям. Но это не должно нас успокаивать».

Участники совещания отметили, что несмотря на достигнутые результаты, пик заболеваемости еще не пройден. Поэтому снимать ограничения пока преждевременно.

Президент России решил сохранить карантинные меры на время майских праздников. «В обычной ситуации между праздниками рабочие дни, но сейчас нельзя рисковать. Поэтому 6-8 мая объявляю нерабочими днями с сохранением зарплаты. Всего период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно».

В то же время главам регионов и всем, чья работа так или иначе связана с эпидемией, Владимир Путин предписал «быть на рабочих местах». Им было дано задание до 5 мая разработать совместно с Роспотребнадзором программу поэтапного выхода из режима ограничений. Стартовая дата — 12 мая.

Также был анонсирован новый пакет мер поддержки бизнеса и граждан — пока неясно, что он будет включать.

Более подробно результаты «карантинных» недель озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, одним из новых трендов стало изменение поведения граждан, которые теперь обращаются к врачам сразу при появлении симптомов, а не ждут 5-6 дней, как раньше. Снизился процент тяжелых форм инфекции, выросла доля «бессимптомных».

В своем докладе Анна Попова в числе отрицательных примеров упомянула Новосибирскую область, отметив низкую дисциплинированность граждан, нарушающих режим самоизоляции. По ее словам, Новосибирск находится в числе аутсайдеров по темпам роста числа заболевших — этот показатель в регионе составляет 17%, в то время как в среднем по стране — всего 9%.

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