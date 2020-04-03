Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе пресс-брифинга 3 апреля сообщил о мерах, которые будут реализованы в регионе во исполнение указа президента РФ Владимира Путина «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

«С понедельника 6 апреля на территории Новосибирской области разрешается возобновить деятельность промышленным и строительным предприятиям при условии, если их руководители готовы взять на себя обязательства по полному комплексу санитарных мер, обеспечивающих безопасность и здоровье работников. На другие предприятия, чья деятельность была приостановлена (услуги, развлечения, спорт), это не распространяется. Такие предприятия остаются в режиме нерабочих дней», — отметил глава Новосибирской области.

По его словам, ужесточаются и сами требования: теперь компаниям предписывается остановить работу до 30 апреля (ранее речь шла о рекомендациях).

Также Андрей Травников отметил, что поскольку в Москве ситуацию с коронавирусом пока не удалось переломить, то принимается решение об обязательной самоизоляции всех пассажиров, прибывающих в Толмачево из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Надеюсь, что дополнительные меры обеспечат достаточный уровень безопасности и позволят развиваться экономике региона», — резюмировал Андрей Травников.

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