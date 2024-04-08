Суд поддержал требования Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, согласно которым ООО «Леруа Мерлен Восток» обязано прекратить противоправные действия в отношении неопределенного круга потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для обращения с иском в суд послужили жалобы от потребителей, которые покупали товары в интернет-магазине «Леруа Мерлен», однако своих заказов они не дожидались, поскольку магазин в одностороннем порядке отказывался исполнять свои обязательства по договорам купли-продажи.

«В ответ на объявленные нами предостережения от общества поступали возражения, в которых сообщалось, что отмена заказов происходила по вине транспортной компании. Однако Законом не предусмотрено право продавца в одностороннем порядке отказываться от исполнения договоров купли-продажи, заключенных дистанционным способом. Кроме этого, всю ответственность за надлежащую доставку товара потребителю несёт магазин», — говорится в сообщении.

Таким образом, апелляционным определением Московского областного суда требования Управления Роспотребнадзора были удовлетворены, суд признал действия ООО «Леруа Мерлен Восток» по одностороннему отказу от исполнения договоров противоправными и обязал прекратить эти действия.

На момент публикации ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» переименовано в ООО «ЛЕ МОНЛИД».

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что красноярскую «Пятёрочку» оштрафовали на 300 тысяч рублей.