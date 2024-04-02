По итогам марта 2024 года наиболее популярными среди аудитории портала стали следующие материалы.
1В Новосибирской области растет, в Красноярском крае падает: как изменилось промышленное производство регионов в январе 2024 года?
Региональные статистические ведомства Сибирского федерального округа (СФО) отчитались о динамике изменений объемов промышленного производства в январе 2024 года. Тенденции предыдущего года сохраняются — в ряде регионов Сибири вновь зафиксировано снижение темпов промпроизводства.
После нетрезвого дебоша в новосибирском баре звезду сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого поместили на семь суток в спецприемник.
Последние годы особенно активно обсуждается, где находится гастрономическая столица Сибири ─ в Новосибирске или Красноярске? На мой взгляд, в наибольшей степени этого статуса теперь достоин Томск. Это я говорю и как простой обыватель, и как профессиональный участник рынка. С чем это связано ─ в моей авторской колонке.
С 13 марта в Новосибирске будет организовано движение нового кольцевого муниципального маршрута регулярных перевозок — автобуса № 33 «Ул. Учительская — Ботанический ж/м — Ул. Учительская». Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.
Новосибирские поклонники дирижера, который когда-то возглавлял оркестр НГАТОиБ (театра, ныне использующего бренд НОВАТ), насладились его концертами на берегах Енисея, куда специально ездили в середине февраля послушать нынешний коллектив маэстро. «Это топовое событие для меломанов, которое никак нельзя пропустить», — считают ценители, чье признание Теодор Курентзис заслужил еще в начале 2000-х.