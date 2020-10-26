Пациенты «ковидного» госпиталя в Новосибирске устроили акцию протеста

Пациенты новосибирской городской клинической больницы № 11 (ГКБ № 11) заявили, что в медучреждении их не тестируют на коронавирус и не отпускают домой.

Информация о протестной акции пациентов ГКБ № 11 размещена вместе с фотографиями протестующих в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». «Помогите выйти из ГКБ №11. Тестов для выписки пациентов нет, занимаем койки», — цитирует паблик слова новосибирцев. По их информации, несколько человек находятся в палатах больницы, которая еще в апреле была перепрофилирована под «ковидный» госпиталь со второго октября.

Также в паблике приводится комментарий регионального минздрава. «Если состояние позволяет, пациента, с его согласия, отпускают домой на амбулаторное долечивание, не дожидаясь двух отрицательных результатов теста. С условием установки приложения 112. Или переводят в другие больницы, где долечивают легких пациентов, освобождая места в больнице №11 для тяжёлых пациентов. Соответственно, если не отпускают и не переводят, пока состояние не позволяет», — пояснили в министерстве.

Напомним, в конце минувшей недели появилась неофициальная информация о предположительной нехватке в городских медучреждениях ПЦР-тестов на коронавирус. В медицинских центрах, делающих анализ на COVID-19 в Новосибирске, корреспонденту «Континента Сибирь» сообщили, что записаться на тесты можно будет только в ноябре, объяснив это «большим потоком желающих провериться».

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