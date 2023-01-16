Одной из тем, затронутых на оперативном совещании правительства Новосибирской области 17 января, были жалобы жителей Новосибирска на «гибридное» заболевание, сочетающее в себе грипп и коронавирус. Причем, в отличие от «чистого» COVID, болезнь часто проявляется в форме пневмонии, а не обычной ОРВИ.

«В этом нет ничего нового – микс-инфекции существовали всегда», – заявил глава областного управления Роспотребнадзора Александр Щербатов. По его словам, никакого «гибридного» возбудителя не существует, и ни о каких массовых вспышках заболеваемости речи не идет. На сегодняшний день случаев одновременного заражения вирусом гриппа и COVID, по словам Александра Щербатова, единицы. Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов добавил, что все люди с подозрением на «флурону» проходят комплексное тестирование в инфекционной больнице и пока медики получили всего пять положительных антигенных тестов или ПЦР на оба вируса.

При этом заболеваемость коронвирусом и ОРВИ в «чистом» виде постепенно идет на спад. По словам главного врача клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова, при одновременном заболевании гриппом и коронавирусом преобладает именно симптоматика гриппа: высокая температура, выраженные симптомы интоксикации, поражения дыхательных путей различной степени, вплоть до пневмонии.

Губернатор Андрей Травников напомнил о том, что сезон повышенной заболеваемости ОРВИ все еще не закончен и коронавирус тоже никуда не делся, поэтому меры предосторожности необходимо сохранить.