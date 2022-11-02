Вынесен приговор экс-министру здравоохранения Республики Алтай и его помощнику за взятки в 16 млн рублей

В Республике Алтай осудили бывших чиновников регионального министерства здравоохранения за взяточничество в размере 16 млн рублей. По данным следствия бывший министр здравоохранения и его помощник получали взятки за предоставлении преимуществ в аукционах во время пандемии коронавируса и при реализации нацпроекта «Здравоохранение».

2 ноября горно-алтайский городской суд вынес приговор в отношении бывшего министра здравоохранения республики Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова. Они признаны виновными в получение взяток в крупном и особо крупном размерах, совершенных в составе организованной группы. Помощник также обвинен в мошенничестве.

«Судом установлено, что бывшие региональный министр здравоохранения и его помощник в период с июля 2020 года по январь 2021 года получили от представителей четырех юридических лиц взятки в общей сумме 16 млн рублей за совершение ими в пользу организаций действий, связанных с незаконным предоставлением преимуществ при заключении контрактов для обеспечения государственных нужд системы здравоохранения Республики Алтай», — говорится в сообщении управления генеральной прокуратуры РФ по СФО. В деле указано, что контракты заключены в рамках мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции и поставок по нацпроекту «Здравоохранение».

Подсудимые вину признали частично. Бывших чиновников приговорили к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима на 10 лет, штраф в размере 15 млн рублей, а также лишению права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления в течение 5 лет.

Ранее 30 августа новосибирские предприниматели Галина Дробышева и Михаил Алексеев получили условные сроки по этому же делу. По версии следствия, бизнесмены передали взятки в сумме 13 млн рублей за заключение гос­контрактов на поставку медицинских товаров и изделий для борьбы с коронавирусом горно-алтайским чиновникам. Какие конкретно контракты они получили от министерства, и в пользу какой компании, не сообщается.