С 18 апреля на территории региона будут введены ограничения на посещение кладбищ, а с 19 апреля начинает действовать запрет на посещение рынков. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.
В Постановление губернатора Новосибирской области от 27 марта 2020 года №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» внесены изменения, согласно которым все религиозные объединения региона должны временно приостановить посещение культовых зданий и мест захоронения. Исключение делается только для священнослужителей и лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений.
Сообщается, что на территории области, Новосибирского района и и населенных пунктов региона, в которых проживает более 23 тысяч человек, с 18 апреля будет ограничено посещение кладбищ, кроме случаев погребения.
Также с 19 апреля на всей территории Новосибирской области приостанавливается деятельность рынков продовольственных и промышленных товаров.
Напомним, общее число зараженных коронавирусом жителей СФО достигло 355 человек