Два сибирских жилых комплекса вошли в ТОП-10 новостроек России

В Топ-10 новостроек РФ на 1 марта 2024 года вошли два жилых комплекса в Новосибирске и Иркутске. Первую строчку в рейтинге ЕРЗ стабильно на протяжении последних лет занимает ЖК «Макаровский квартал» в Екатеринбурге от компании «УГМК-Застройщик».

Сибирские жилые комплексы в рейтинге ЕРЗ обошли даже московские ЖК. Так, ЖК «СОЮЗ PRIORITY» в Иркутске от застройщика ГК «Грандстрой» занял 6-е место. ЖК «Квартал на Декабристов» (застройщик Брусника) в Новосибирске в рейтинге поднялся с 10-го на 9-е место, улучшив свое положение на один пункт по сравнению с февралем. Ранее этот ЖК уже занимал более высокие позиции. Например, в августе 2023 года «Квартал на Декабристов» был на 7-м месте. Но уже в сентябре прошлого года опустился на 9-е место, а затем в январе 2024 года замкнул Топ-10 новостроек России.

В мартовский рейтинг новостроек ЕРЗ вошли еще два проекта Брусники. ЖК «Европейский квартал» в Тюмени (7-е место) и ЖК «На Некрасова» в Екатеринбурге (8 -е место).

Место ЖК Оценка ЕРЗ Застройщик 1 0 ◼ ЖК «Макаровский квартал», г. Екатеринбург 76,95 0,00 ◼ УГМК-Застройщик 2 0 ◼ ЖК «Нагорный», г. Екатеринбург 76,50 0,00 ◼ УГМК-Застройщик 3 0 ◼ ЖК «Znak Город Будущего», Удмуртская Республика, п. Первомайский 72,90 0,00 ◼ ГК Железно 4 0 ◼ ЖК «Дом бутик-класса Булычев», г. Киров 72,55 0,00 ◼ ГК Железно 5 0 ◼ ЖК «Атмосфера», г. Астрахань 72,45 0,00 ◼ ДК Прогресс 6 0 ◼ ЖК «СОЮЗ PRIORITY», г. Иркутск 72,00 0,00 ◼ ГК ГРАНДСТРОЙ 7 0 ◼ ЖК «Европейский квартал», г. Тюмень 71,95 0,00 ◼ Брусника 8 +1 ▲ ЖК «На Некрасова», г. Екатеринбург 71,85 0,00 ◼ Брусника 9 +1 ▲ ЖК «Квартал на Декабристов», г. Новосибирск 70,85 0,00 ◼ Брусника 10 +1 ▲ ЖК «Сердце Каспия», г. Астрахань 70,40 0,00 ◼ РАЗУМ

Топ новостроек по потребительским качествам формируется и публикуется каждое 1-е число месяца. Каждый жилой комплекс для попадания в Топ должен иметь квартиры в продаже от застройщика, и в отношении жилого комплекса должна быть проведена оценка специалистами портала ЕРЗ.РФ по 133 потребительским качествам.

Ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что доля Топ-5 строительных компаний Новосибирской области выросла за 3,5 года с 20% до 33%.