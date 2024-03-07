Два сибирских жилых комплекса вошли в ТОП-10 новостроек России

В Топ-10 новостроек РФ на 1 марта 2024 года вошли два жилых комплекса в Новосибирске и Иркутске. Первую строчку в рейтинге ЕРЗ стабильно на протяжении последних лет занимает ЖК «Макаровский квартал» в Екатеринбурге от компании «УГМК-Застройщик».
Сибирские жилые комплексы в рейтинге ЕРЗ обошли даже московские ЖК. Так, ЖК «СОЮЗ PRIORITY» в Иркутске от застройщика ГК «Грандстрой» занял 6-е место. ЖК «Квартал на Декабристов» (застройщик Брусника) в Новосибирске в рейтинге поднялся с 10-го на 9-е место, улучшив свое положение на один пункт по сравнению с февралем. Ранее этот ЖК уже занимал более высокие позиции. Например, в августе 2023 года «Квартал на Декабристов» был на 7-м месте. Но уже в сентябре прошлого года опустился на 9-е место, а затем в январе 2024 года замкнул Топ-10 новостроек России.
В мартовский рейтинг новостроек ЕРЗ вошли еще два проекта Брусники. ЖК «Европейский квартал» в Тюмени (7-е место) и ЖК «На Некрасова» в Екатеринбурге (8 -е место).
|Место
|ЖК
|Оценка ЕРЗ
|Застройщик
|1
|0 ◼
|ЖК «Макаровский квартал», г. Екатеринбург
|76,95
|0,00 ◼
|УГМК-Застройщик
|2
|0 ◼
|ЖК «Нагорный», г. Екатеринбург
|76,50
|0,00 ◼
|УГМК-Застройщик
|3
|0 ◼
|ЖК «Znak Город Будущего», Удмуртская Республика, п. Первомайский
|72,90
|0,00 ◼
|ГК Железно
|4
|0 ◼
|ЖК «Дом бутик-класса Булычев», г. Киров
|72,55
|0,00 ◼
|ГК Железно
|5
|0 ◼
|ЖК «Атмосфера», г. Астрахань
|72,45
|0,00 ◼
|ДК Прогресс
|6
|0 ◼
|ЖК «СОЮЗ PRIORITY», г. Иркутск
|72,00
|0,00 ◼
|ГК ГРАНДСТРОЙ
|7
|0 ◼
|ЖК «Европейский квартал», г. Тюмень
|71,95
|0,00 ◼
|Брусника
|8
|+1 ▲
|ЖК «На Некрасова», г. Екатеринбург
|71,85
|0,00 ◼
|Брусника
|9
|+1 ▲
|ЖК «Квартал на Декабристов», г. Новосибирск
|70,85
|0,00 ◼
|Брусника
|10
|+1 ▲
|ЖК «Сердце Каспия», г. Астрахань
|70,40
|0,00 ◼
|РАЗУМ
Топ новостроек по потребительским качествам формируется и публикуется каждое 1-е число месяца. Каждый жилой комплекс для попадания в Топ должен иметь квартиры в продаже от застройщика, и в отношении жилого комплекса должна быть проведена оценка специалистами портала ЕРЗ.РФ по 133 потребительским качествам.
Ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что доля Топ-5 строительных компаний Новосибирской области выросла за 3,5 года с 20% до 33%.